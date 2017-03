Le Surface Studio, tout en un de Microsoft conçu pour les professionnels de l'image, sortira en France en juillet 2017.

Mise à jour : ajout du commentaire du service de presse de Microsoft France.

À la rédaction, cela faisait bien longtemps que Microsoft ne nous faisait pas autant rêver qu’avec son Surface Studio. Pour rappel, l’engin est une sorte de vision allégorique de ce que devrait être un iMac en 2017, combinaison de puissance, d’innovation et embarquant un écran tactile multipoints et compatible stylet pensé pour les professions de l’image. Ce petit bijou, onéreux mais pas tant que ça quand on pense au public à qui il s’adresse, est disponible depuis le début de l’année 2017 aux États-Unis.

Et c’est dans les allées du salon IT Partners, qui se tient en ce moment du côté de Marne-la-Vallée, que nous avons eu une confirmation de la part de Microsoft sur sa disponibilité en France. Les premiers stocks, en quantité limitée, arriveront donc en juillet 2017 dans l’hexagone. Microsoft prévoit un stock de plus grande quantité pour la rentrée 2017, soit autour de septembre. Les premiers chanceux pourront donc passer l’été avec l’engin — les autres devront attendre.

Côté prix en revanche, notre contact sur place n’a pas pu nous donner de confirmation. Il est fort probable, en revanche, qu’on table sur 3 000 € pour un prix d’entrée, avec 8 Go de RAM. Aux États-Unis, la machine démarre à 3 000 $. Il est à noter que Microsoft commencera à faire des démonstrations du Surface Studio en France sous peu : nos premières impressions sur la bête ne tarderont pas à arriver. La Creators Update devrait, elle, débarquer autour du mois d’avril.

À 18h28, le service de presse de Microsoft France démentait l’information donnée par le responsable Surface de Microsoft.