Vidéo : Découvrez en vidéo la caméra slow motion du Sony Xperia XZ Premium Julien Cadot - il y a 1 heure

Sony a présenté une gamme de smartphones équipés d'une caméra à 960 images par seconde. Voici quelques démonstrations de la bête en action.

Plus les années passent, plus on a l’impression que les smartphones de Sony sont des démonstrations techniques conçues pour vendre des technologies à leurs partenaires. En effet, les smartphones du Japonais ont cessé de briller par leur design, maladroit et brut ou leur interface qui est loin de plaire pas à tout le monde. En revanche, côté écran, audio et vidéo, Sony nous met une baffe monumentale lors de ce MWC 2017. Et c’est du dernier point que nous allons vous parler.

Sur ses Xperia XZ Premium, la marque japonaise a intégré une caméra capable de filmer à 960 images par seconde. En pratique, cela signifie que lors que vous remettez le film capturé à 30 images par seconde, vous vous retrouvez avec un ralenti sans perte de qualité et surtout, sans saccade. Nous avons pu voir 4 démonstrations des capacités du smartphone sur le stand du constructeur et il faut reconnaître que la technologie embarquée est bluffante. Le seul souci, inhérent à ce type de vidéo, est une légère baisse de la luminosité lors de la capture à 960 images par seconde et un enregistrement limité à du 720p.

Comparaison iPhone 7 Plus / Xperia XZ Premium — les bulles de savon

Sur la première partie de la vidéo, vous verrez la scène filmée avec un iPhone 7 Plus, capable d’enregistrer des films à 240 images par seconde. La différence avec la caméra de l’Xperia XZ Premium est flagrante.

Xperia XZ Premium — l’avion

Regardez bien les hélices de l’avion.

Xperia XZ Premium — la goutte d’eau

Ploc ploc ploc *distorsion du son à la Zack Snyder* ploooooooooooc.

Xperia XZ Premium — le tourbillon

Celui-là est particulièrement onirique.