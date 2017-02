Misterfox fait un bond des trains vers l'e-commerce : le service s'occupe désormais à votre place des retards sur les livraisons Amazon.

Misterfox, service français que nous testions il y a quelques mois, repose sur une idée simple : les demandes de réclamations pour des retards de train sont pénibles et les utilisateurs ne font souvent pas les démarches jusqu’au bout — un bot peut donc s’en charger à leur place et leur faire gagner un peu d’argent. Misterfox repose sur une architecture qui facilite la Justice As A Service en automatisant certaines tâches. Cette architecture a été utilisée dans un autre service qui permet d’arrêter les newsletters non désirées.

Aujourd’hui, Misterfox ajoute une brique à son offre : en remplaçant la SNCF par Amazon, le Français vous permet de faire automatiquement des réclamations sur les livraisons en retard du géant de l’e-commerce. Le principe est le même qu’avec les trains : vous donnez une autorisation à Misterfox de scanner vos mails via l’API de Gmail (ou de votre service de messagerie). Dès qu’il trouve la trace d’une commande Amazon, il va se charger de voir si elle a été honorée en temps et en heure. Si vous avez beaucoup de mails, l’analyse va prendre un peu de temps, mais l’automatisation qui suit vous en fera sûrement gagner in fine.

Évidemment, vous laissez à Misterfox un accès provisoire à vos mails. Le service agit en boîte noire (l’équipe ne voit pas le contenu de vos messages) et lit uniquement les mails qui correspondent au format envoyé par les boîtes automatiques des services.

Vous pouvez tester la fonctionnalité dès maintenant si vous avez reçu un message de Misterfox vous indiquant qu’elle est disponible. Elle devrait être déployée officiellement pour tous début mars.