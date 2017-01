Les tests de batterie des derniers MacBook Pro se sont montrés très inconsistants. Apple a travaillé avec Consumer Reports pour comprendre pourquoi.

Il y a quelques semaines, le verdict de Consumer Reports, l’une des plus grandes associations de consommateurs au monde, a fait du mal aux nouveaux MacBook Pro d’Apple. En effet, les tests pratiqués par les laboratoires de Consumer Reports ont dévoilé des résultats tellement inconsistants que l’association a dû se résoudre à « ne pas recommander » les derniers MacBook du géant de Cupertino. Une mention regrettable pour Apple dans la mesure où les avis de Consumer Reports sont massivement suivis.

Et Apple le sait, puisque la société a travaillé avec l’association pour clarifier la situation, les résultats obtenus par CR étant particulièrement étranges, variant entre 3 et 18 heures d’autonomie. Les ingénieurs d’Apple ont alors remarqué que Consumer Reports utilisait le mode développeur de Safari et notamment une option qui désactivait complètement le cache du navigateur. C’est cette option qui, d’après Apple, était buguée et drainait la batterie sans raison. Cupertino a affirmé que c’était une option très peu utilisée et particulièrement pas par le grand public. Il n’y a, en effet, pas vraiment de raison de désactiver la mise en cache de certains contenus dans votre navigateur.

Après cette session de debug, Consumer Reports a refait ses tests et est effectivement tombé sur des résultats bien plus homogènes. Apple affirme que les MacBook ont tenu « le temps indiqué » et a corrigé le bug lié à l’option. De son côté, Consumer Reports reste plus prudent et a annoncé que de nouveaux tests seraient menés avec la nouvelle configuration. Car s’il y avait bien un bug qui avait un impact inexpliqué sur les résultats de CR, la gronde des utilisateurs des nouveaux MacBook Pro au sujet de la batterie faiblarde ne baisse pas depuis leur commercialisation.