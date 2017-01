La conférence de Samsung au CES était axée sur ses produits ménagers phare -- dont une prometteuse combinaison de machine à laver et de sèche-linge -- et sur une nouvelle série d'ordinateurs portables, dont le Notebook Odyssey, dédié aux joueurs.

Samsung n’aura pas dit un mot sur le fiasco du Galaxy Note 7 pendant sa conférence inaugurale du CES au Mandala Bay de Las Vegas. Le constructeur sud-coréen a préféré multiplier les annonces de produits, entre son téléviseur QLED, de nouveaux ordinateurs portables et plusieurs appareils ménagers.

De tous les produits présentés par Samsung pendant sa conférence de presse, le public a réservé ses plus grands applaudissements aux Flex Wash et Flex Dry, son duo de machine à laver et de sèche-linge quatre en un. Une manière de reconnaître le potentiel de ces appareils qui simplifient considérablement la corvée du linge.



Le Flex Wash et le Flex Dry sont chacun dotés de deux compartiments, l’un, traditionnel, sur leur partie frontale, et l’autre, inédit, à leur sommet. Il devient ainsi possible de laver ou de sécher deux tas de linges différents — couleur, tissu — en même temps, en réservant de préférence les matières délicates à la partie du haut et le reste au hublot traditionnel. Le sèche-linge permet aussi de traiter des objets fragiles comme les peluches dans son compartiment supérieur.

Samsung a aussi pensé à l’aspect pratique de la chose puisque les deux appareils sont contrôlables par l’appli de smartphone Smart Home, autant pour déclencher ou interrompre un cycle de lavage ou de séchage que pour suivre sa progression en temps réel. Aucun prix n’a encore été annoncé.

La reconnaissance vocale est au menu du SmartFridge 2.0

Le constructeur sud-coréen a également présenté la version 2.0 de son SmartFridge, améliorée par rapport au premier modèle lancé l’an dernier. Au programme : plus d’interactivité et de personnalisation notamment en matière de notes et de photos, mais surtout l’arrivée de la reconnaissance vocale, bien pratique quand on a les mains prises.

Le Notebook Odyssey, un PC portable pour les joueurs

Le constructeur a par ailleurs dévoilé ses nouveaux modèles de Chromebook (le Plus et le Pro), conçus avec Google et surtout son premier ordinateur portable dédié aux joueurs, le Notebook Odyssey. Proposé en deux modèles — de 15 ou 17 pouces — rougeoyants, il dispose d’un processeur Intel Core i7, d’un clavier rétroéclairé, d’un écran anti-reflets et d’un bouton « supercharge » pour optimiser ses performances en pleine partie.

Côté télévision, Samsung est convaincu que l’avenir se joue avec les QLED TV, une version améliorée de la technologie Quantum Dot utilisée depuis plusieurs années par la marque sur ses écrans LCD. Le constructeur a longuement présenté son nouveau modèle, dont l’un des principaux attraits, outre son design, reste sa technologie qui empêche la dégradation de couleur ou de lumière au fil du temps contrairement aux modèles OLED. Samsung mise aussi sur le contrôle vocal en matière de télévision connectée et sur une « véritable » app de contrôle, qui offre un accès à une commande tactile personnalisée.