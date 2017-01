Avec ses nouvelles machines à laver haut de gamme, Samsung aligne les innovations pour rendre la corvée du linge moins pénible.

Bien souvent, les constructeurs se trompent en pensant qu’ajouter du Bluetooth, un écran tactile ou les mots « connecté » et « smart » devant un objet permettra d’intéresser une catégorie de la population qui se passionne pour les gadgets technologiques. On s’intéressera bien plus à des produits qui parviennent à mêler des fonctions incroyables et qui s’accordent toutes sur un objectif : changer notre quotidien. Si en plus ces objets peuvent s’intégrer aux écosystèmes que nous fréquentons tous les jours, c’est tant mieux.

Et Samsung semble l’avoir bien compris avec sa gamme de lave-linge présentée au CES 2017. Dans les allées de Las Vegas, le constructeur coréen fera parader des machines nommées sans grand effort marketing FlexWash + FlexDry. Derrière ces néologismes se cachent en fait une duplication des compartiments de lavage et de séchage. Si les lave-linge à deux compartiments de lavage existent déjà dans des gammes grand public, ce n’était pas le cas des lave-linge équipés également de deux zones de séchage distinctes.

Les engins de Samsung permettent donc de lancer un premier programme « général » dans le tambour de la machine (de 141 litres) et un second programme dans un compartiment supérieur (28 litres). Une fois les cycles complétés, les deux compartiments peuvent avoir un séchage différent. Le plus petit d’entre eux, que vous réserverez probablement aux vêtements et textiles délicats, peut se configurer en reconnaissant la matière qu’il a à sécher et en s’adaptant à sa texture.

Avec cette gamme, Samsung souhaite faire gagner du temps à ses clients qui, bien souvent, séparent leurs vêtements en plusieurs lavages et séchages, longs et coûteux. Bien entendu, ces lave-linge sont compatibles avec l’application Smart Home de Samsung et vous pourrez lancer à distance, surveiller et arrêter n’importe quel cycle. Mais ce n’est pas vraiment le plus important. En espérant que ces nouveaux arrivants n’aient pas les mêmes défauts de conception que les lave-linge explosifs de la marque.