Vidéo : Quand le Père Noël remplace son traîneau pour s’envoler avec un drone Alexis Orsini - il y a 22 heures Tech

Samsung a conçu un drone particulièrement puissant, capable de faire décoller un snowboardeur bien au-dessus des pistes enneigées. Une performance impressionnante immortalisée par le Youtubeur Casey Neistat.

Et si l’utilisation la plus ambitieuse d’un drone ne consistait pas à livrer des colis mais à faire voler l’homme sur de courtes distances ? C’est ce qu’a voulu montrer Casey Neistat, un réalisateur américain et Youtubeur aux 6 millions d’abonnés.

Dans une vidéo impressionnante publiée sur sa chaîne, on le voit attaché à distance, par un fil, à un drone lancé à vive allure qui lui permet de survoler des chalets, de s’élever jusqu’à environ 7 mètres dans les airs ou de se faire traîner à bout snowboard sur la terre ferme.

Le drone assez imposant réalisé par Samsung est facilement repérable grâce à ses néons rouge et vert, tel le traineau moderne d’un Père Noël en simple combinaison de ski.