Chaque mois, l'état du déploiement des réseaux 4G est communiqué par l'agence nationale des fréquences, qui rend compte du nombre de supports 4G autorisés et activés en France.

Tous les mois, l’agence nationale des fréquences publie des statistiques rendant compte du déploiement des supports de téléphonie mobile. Bâties sur les déclarations faites par les opérateurs, celles-ci permettent de savoir régulièrement où en est l’état d’avancement du réseau 4G en France.

En date du 1er janvier 2017, 31 180 supports 4G ont été autorisés pour la totalité des opérateurs. Ces installations, en très grande majorité situées dans l’Hexagone, là où vit le gros de la population, sont pratiquement toutes en service. 27 090 supports sont en fonctionnement, soit près de 86,9 % de l’ensemble des infrastructures.

Dans la course au déploiement, c’est Bouygues Telecom qui tient la corde. L’opérateur peut en effet compter sur 10 600 sites 4G actifs sur les 12 554 à sa disposition. Il est suivi de près par Orange, qui fait appel à un réseau de 10 195 installations 4G en service sur les 11 528 autorisés.

Plus loin dans le classement, on trouve SFR et ses 9 935 supports 4G. L’opérateur a le feu vert pour en déployer 2 421 autres. Du côté de Free Mobile , il dispose de 7 568 infrastructures 4G actives sur les 9 821 autorisées par l’agence nationale des fréquences.

Les autorisations de sites 4G accordées au cours du mois dernier sont en hausse de 2,2 % par rapport au 1er décembre, relève l’établissement public. Dans le détail, les autorisations ont poursuivi leur progression avec une hausse de 2 % dans la bande 2,6 GHz, 2,1 % sur la bande 800 MHz, 4,7 % sur la bande 1800 MHz et 0,6 % dans celle à 700 MHz.

Les mises en service sont aussi en progression avec une croissance globale de 5,5 % (2,3 % le mois dernier).

National

Au 1er janvier 2016 LTE 700 LTE 700 LTE 800 LTE 800 LTE 2600 LTE 2600 LTE 1800 LTE 1800 Total Total Situation Autorisés Actifs Autorisés Actifs Autorisés Actifs Autorisés Actifs Autorisés Actifs Bouygues Telecom 3 3 9940 7430 3755 1544 8461 7233 12 554 10 600 Free Mobile 478 236 0 0 9821 7566 6327 3502 9821 7568 Orange 0 0 8765 7227 7227 6729 1124 764 11 528 10 185 Numericable SFR 0 0 11 903 9519 4042 3146 5911 3632 12 256 9835 Autres opérateurs 0 0 585 551 90 69 166 138 699 674 Total théorique 481 239 31 193 25 006 24 935 19 054 21 989 15 269 46 858 38 862 Nombre de supports 480 239 22 576 18 759 20 381 16 244 17 261 12 465 31 180 27 090

Outre-Mer

Au 1er janvier 2016 LTE 700 LTE 700 LTE 800 LTE 800 LTE 2600 LTE 2600 LTE 1800 LTE 1800 Total Total Situation Autorisés Actifs Autorisés Actifs Autorisés Actifs Autorisés Actifs Autorisés Actifs BPT 0 0 7 5 0 0 0 0 7 5 GOUV Nelle Calédonie (OPT) 0 0 105 103 1 1 94 91 193 188 Orange 0 0 53 48 39 22 301 124 312 147 OutreMer Télécom 0 0 233 231 9 9 9 9 233 231 SRR 0 0 229 201 55 35 62 38 230 215 VITI SAS 0 0 11 11 25 24 0 0 36 35 Total théorique 0 0 638 599 129 91 467 262 1011 821 Nombre de supports 0 0 635 596 129 91 464 262 985 815