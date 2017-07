Le Neil A. Armstrong Flight Research Center de la Nasa, en Californie, est en train de publier sur YouTube des heures de vidéos d'archives de l'agence spatiale. Au total, 500 contenus historiques deviendront ainsi plus accessibles pour le public.

Après avoir rendu accessible au grand public une vertigineuse galerie de 140 000 fichiers — photos et vidéos –, la Nasa est désormais en train de publier sur YouTube des vidéos d’archives jusqu’alors reléguées dans un coin oublié du web par le Neil A. Armstrong Flight Research Center (AFRC), le centre de recherche de la Nasa situé en Californie.

L’AFRC est actuellement en train de déverser sur YouTube des heures de contenus vidéo extraits de sa base de données. À l’heure actuelle, le centre de recherche a déjà publié 300 vidéos sur les 500 qui jugées aptes à être diffusées sur la plateforme.

Des heures de vidéos

Vous pouvez ainsi, dès à présent, replonger dans certaines des étapes les plus marquantes de la Nasa, notamment le développement de ses premiers aéronefs ou les vols du X-43A, un appareil sans pilote qui a battu en 2004 le record mondial de vitesse d’un avion propulsé par un statoréacteur atmosphérique.

Auparavant, cette base de données était bien plus compliquée à trouver en ligne, puisqu’elle se trouvait sur le site du Dryden Flight Research Center, soit le nom qui avait été donné à l’AFRC de 1976 à 2014. Désormais, les contenus de cette vidéothèque vont investir la chaîne YouTube du centre.

« La Nasa a tellement de contenus numériques qui tendent à être délaissés par le public, compte tenu de la difficulté qui existe à les localiser, explique Rebecca Richardson, responsable des médias sociaux du centre de recherche. Nous espérons qu’en déplaçant ces contenus sur des plateformes plus accessibles, les fans de la Nasa et les médias pourront y accéder plus régulièrement et être davantage immergés dans ce qui se passe au sein de la Nasa. »

Qui sait, ces archives inspireront peut-être quelques internautes, à l’instar du graphiste qui a réalisé ce court-métrage retraçant les missions Apollo à partir des photos historiques de l’agence spatiale américaine.