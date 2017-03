L'agence spatiale américaine déploie une nouvelle galerie média plus ouverte et accessible aux internautes. L'archive comprend plus de 140 000 fichiers faisant partie de 60 bases de données.

Pour permettre une meilleure accessibilité à tous les internautes du monde entier, la Nasa a lancé une nouvelle base de données où l’on pourra repérer plus facilement ses images et vidéos.

En fusionnant plus de 60 ensembles de données, les utilisateurs pourront naviguer et découvrir plus de 140 000 images, vidéos et fichiers audio haute définition des missions de l’agence spatiale. Ces fichiers sont constamment mis à jour avec de nouvelles publications, mais les internautes pourront également trouver des images et des vidéos historiques de la Nasa, comme par exemple celle de l’atterrissage d’Apollo 11 sur la Lune.

Des interfaces conçues également pour smartphones et tablettes

De plus, l’agence spatiale a conçu une interface de programmation (API) pour permettre aux utilisateurs d’intégrer sur leur site ou dans leurs applications les contenus de l’archive, ainsi que de télécharger les images et les vidéos en plusieurs résolutions. La Nasa a également développé des versions responsive pour la navigation sur smartphone et tablette.

Plusieurs images ont aussi un fichier montrant leurs métadonnées EXIF, qui contient l’exposition à la lumière de l’appareil photo et les objectifs utilisés.

Bien évidemment, l’archive ne contient pas toutes les images et les vidéos réalisées par la Nasa, mais il s’agit d’une convergence et d’un processus de simplification important pour l’accessibilité à ces archives. C’est par ici !