Si l'on pense rarement au site pornographique PornHub pour obtenir une solide culture sexologique, sa plateforme Sexual Wellness Center entend devenir un outil instructif et intéressant adressé au plus grand nombre.

La sexologie, dont les sériephiles connaissent les balbutiements grâce à Masters of Sex, est une discipline très en vogue. En France, comme aux États-Unis, depuis plus d’une trentaine d’années, les grands médias ont chacun leur chroniqueur attitré, chargé de livrer un regard informatif et honnête sur le sexe et ses évolutions.

On pourrait croire que les tabous se sont évanouis et que chacun(e) a accès aux informations qui lui sont nécessaires pour s’épanouir dans sa vie intime. Et pourtant, que ce soit concernant la prévention des infections sexuellement transmissibles ou bien plus largement sur la vie d’un couple au lit, les jeunes générations ne semblent pas forcément plus instruites que leurs parents.

Une plateforme animée par la sexologue Laurie Betito

Paradoxalement, nous vivons dans une société où il n’a jamais été aussi facile de trouver de l’imagerie pornographique. Entre l’imaginaire propre à la pornographie et la réalité affective vécue par les internautes, il y a pourtant un monde : on voit mal cette industrie nos prodiguer de bons conseils dans la vie réelle. Et les leçons apprises pendant un visionnage pornographiques ne s’appliquent que rarement à votre propre vie intime. C’est important de le rappeler.

Et c’est sur ce paradoxe que le leader de l’industrie, le bien nommé PornHub, a souhaité se positionner grâce à son centre d’aide en ligne sur la sexualité animé par la docteur Laurie Betito.

La plateforme, qui se présente comme un centre d’informations, mélangera des réponses données par le Dr. Betito aux internautes à des articles sur la sexualité. Il est également intéressant de noter que le Sexual Wellness Center, comme il est intitulé, tiendra également une chronique sur les sex tech.

Cette démarche, si elle est assurément le fait d’une communication adroite de la part de PornHub, reste bienvenue et permettra peut-être à certains accros du porn de prendre en main leur vie affective in real life.