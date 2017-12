Visuellement ébouriffant, Blade Runner 2049 base sa réussite sur des décors réels sur lesquels viennent se superposer des effets spéciaux. La preuve en vidéo.

On ne pourra revoir Blade Runner 2049 qu’à partir du 14 février prochain, date de sa sortie en vidéo (DVD, Blu-ray et Blu-ray UHD). Mais on peut déjà visionner quelques minutes de ses coulisses à la faveur d’une vidéo diffusée par Rodeo FX, société canadienne spécialisée dans les effets spéciaux. L’occasion de voir comment Denis Villeneuve est parvenu à donner vie à certains décors pour perpétuer l’héritage du chef-d’œuvre réalisé par Ridley Scott et, plus concrètement, de voir comment les effets spéciaux s’imbriquent dans de vrais environnements pour les transformer ou les prolonger en trompe-l’œil. La magie du cinéma.

Making of en avant-première

« Le premier Blade Runner datant de 1982 est un classique de la science-fiction et je suis fier d’avoir pu moi-même m’impliquer en tant que superviseur VFX pour Rodeo FX sur cette suite qui, sans doute, laissera aussi sa marque. C’est donc un privilège d’avoir une fois de plus la chance de travailler sur un film de Denis Villeneuve et démontrer le savoir-faire québécois sur ce projet d’envergure », souligne avec fierté Sébastien Moreau. La firme a contribué à l’élaboration de 75 plans d’effets visuels sur cette suite du classique de Ridley Scott dans leurs studios de Montréal et Los Angeles.

On notera que Denis Villeneuve avait déjà travaillé avec Rodeo FX auparavant, à partir de son film intitulé Incendies, celui qui lui a ouvert les portes d’Hollywood. Ils avaient rempilé ensuite pour Enemy et Premier Contact. On peut imaginer, enfin, qu’ils adapteront Dune ensemble.