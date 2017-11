En ce week-end de Black Friday et de consumérisme poussé à l'extrême, nous nous octroyons quelques moments de répit avec de bien jolis titres.

Animal Crossing Pocket Camp – iOS, Android

Il est tout frais, il vient d’arriver, et déjà il enchante nos petits coeurs. Les petites bestioles d’Animal Crossing nous accueillent pour de nouvelles aventures, cette fois sur mobile. Ici, nous avons troqué notre casquette de maire de la ville avec celle d’un directeur de camping.

Le but est de faire de notre havre de paix un endroit chaleureux pour tous les animaux, en fabricant du mobilier divers, en remplissant quelques quêtes et en vendant nos trouvailles aux quatre coins de la carte. Sur le modèle free-to-play, Animal Crossing reste toutefois un jeu mobile accueillant dans lequel on peut rencontrer de nouveaux joueurs et échanger un bon nombre d’objet utiles à notre progression.

Grim Fandango Remastered – PC

Cette semaine, nous rattrapons aussi notre retard sur l’un des titres qui a forgé l’histoire du jeu vidéo et du point and click. En nous mettant dans la peau, et surtout les os, de Manny Calavera nous partons à la découverte du monde à la fois cynique et loufoque des morts.

La découverte de Grim Fandango en 2017 est aussi une manière de renouer avec les mécaniques et les prouesses techniques de la fin des années 90. On s’attend à de nombreuses phase à errer sans but en espérant trouver la solution à une énigme posée et avancer ainsi dans l’intrigue. De belles heures en perspective, accompagnées d’une bande son très agréable.

Grim Fandango est disponible à 14,99 € sur PC, et en ce moment à 2;99 € sur Steam.

The Witcher 3 : Blood and Wine – PC, PS4, Xbox One

Et oui, ici, on ne lâche pas si facilement The Witcher 3. Cette semaine nous nous attaquons à son DLC Blood and Wine sorti en mai 2016. Cette extension a pour avantage d’être dotée d’un contenu extrêmement riche, au point de le considérer presque comme un jeu à part entière.

Avec les mêmes mécaniques que The Witcher 3, nous retrouvons Geralt dans le royaume de Toussaint pour une nouvelle mission. Il s’agit ici de toutes nouvelles encore jamais explorées, dont les tableaux nous laissent rêveur. Petit hic, les chevaliers de ces terres sont mystérieusement et très violemment assassinés. Il est donc temps pour lui de lever le voile sur ce mystère.

The Witcher 3 : Blood and Wine est disponible à 19,99 € sur PC, PS4 et Xbox One.