Organisée chaque année depuis 2010, l'initiative Wiki Loves Monuments connaît aujourd'hui une certaine notoriété dans le monde. La preuve avec le coup de pouce de l'Unesco invitant les internautes à contribuer.

Connaissez-vous Wiki Loves Monuments ? Née en 2010 aux Pays-Bas, cette initiative vise à encourager les internautes du monde entier à photographier les monuments historiques et de verser ensuite les clichés sur Wikimédia Commons, en optant pour une licence permettant leur libre diffusion et utilisation. L’édition 2017 a lieu en ce moment et plus de 50 pays sont concernés.

Vous vivez en France et vous voulez participer ? Sachez qu’une page publiée sur Wikimedia Commons rassemble plusieurs ressources utiles, notamment un lien vers le règlement et un guide expliquant comment participer. Pour les autres internautes francophones, il y a aussi des actions en Tunisie, au Maroc et en Algérie, ainsi qu’au Canada. Par contre, rien n’est prévu en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.

Cela étant, rien n’interdit de photographier des édifices culturels remarquables dans ces pays, même s’ils ne sont pas concernés par Wiki Loves Monuments cette année ; la seule chose, c’est que vous ne serez pas automatiquement inscrit aux concours national et international.

« Wiki Loves Monuments est présent dans plus de 50 pays à travers le monde du 1er au 30 septembre 2017. Chaque pays a ses propres monuments, organisations, partenaires et prix — et les dix meilleures photos de chaque pays seront soumises à la finale internationale. En participant à un concours national, vous participez automatiquement au concours international », est-il expliqué sur le site de l’initiative.

L’Unesco se joint à la fête

Chose assez rare pour être notée, l’Unesco a fait la promotion cette semaine de Wiki Loves Monuments. Mais faut-il vraiment être surpris, s’agissant d’une organisation des Nations unies se consacrant à l’éducation, la science et la culture ?

C’est en tout cas un coup de pouce bienvenu, car s’il y aura des gagnants et des perdants sur le concours lui-même, la mise à disposition des clichés via une licence autorisant leur libre diffusion et utilisation ne pourra être que bénéfique pour tout le monde.