Éternel, GTA V est toujours un invité de marque des charts du jeu vidéo. Au point d'être numéro un des ventes en Angleterre depuis le mois de janvier 2017.

On ne peut pas dire que l’année 2017 a été pauvre en nouvelles sorties en matière de jeux vidéo. Entre Nioh, Horizon : Zero Dawn, Resident Evil 7 : Biohazard ou encore The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le premier semestre a été porté par d’excellentes expériences à même de se concrétiser en jolis succès commerciaux.

Pour autant, un classement des meilleures ventes de divertissement publié par l’ERA (Entertainment Retailer’s Association) révèle que c’est GTA V qui se taille la plus grosse part du gâteau au Royaume-Uni.

On rappelle que le titre est sorti en… 2013.

GTA est éternel

Selon les chiffres (estampillés GfK), GTA V s’est écoulé à 334 280 exemplaires depuis le 1er janvier. Dans les charts, il fait mieux que Ghost Recon : Wildlands (311 792), Horizon : Zero Dawn (286 538), Call of Duty : Infinite Warfare (204 778) et Resident Evil 7 : Biohazard (190 545). Petite précision de taille : ces volumes ne prennent pas en compte les ventes en format numérique alors qu’elles sont de plus en importantes et susceptibles de donner un autre visage au top.

Mais toujours est-il que de voir GTA V toujours si haut reste une performance remarquable, surtout face au raz-de-marée qu’incarne la Nintendo Switch. Et ce n’est pas uniquement l’apanage du Royaume-Uni (comme le révèlent plusieurs tops récemment partagés par GfK). Aux États-Unis, le blockbuster de Rockstar Games n’est ni plus ni moins que la quatrième meilleure vente de l’année.

À l’E3 2017, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, expliquait la principale raison de ces exploits commerciaux dans les colonnes de GamesIndustry.biz : « Les générations précédentes, il y avait plusieurs autres jeux qui rivalisaient avec GTA en termes de qualité. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Si vous avez 17 ans et une console nouvelle génération, vous avez GTA. Sinon, nous n’en aurions jamais vendu 80 millions. »

Au total, le marché vidéoludique a observé un chiffre d’affaires de 1,44 milliard de livres sterling/1,61 milliard d’euros durant le premier semestre, soit une hausse de 8,4 %. En partie grâce à GTA V, donc.