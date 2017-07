L'été poursuit tranquillement son chemin et ses promotions aussi. Voici quelques bons plans pour les joueurs vacanciers sur PC et consoles.

Les bonnes affaires Steam

Call of Duty : Infinite Warfare est à l’essai gratuitement ce week-end, et The Surge en promotion de 33 %. Pour obtenir CoD, il faudra débourser 29,99 € au lieu 59,99 €, tandis que The Surge est à 33,49 €.

Les promos sur Gog.com

Cette semaine, la plateforme GOG propose une thématique « Transport Fever » avec une sélection de 6 jeux dont le titre éponyme Transport Fever à 22,49 €, Train Fever à 3,99 €, Theme Park à 1,39 €, SimCity 2000 Special Edition à 1,39 €, SimCity 3000 Unlimited à 2,49 € et SimCity 4 Deluxe Edition à 4,49 €.

Du côté des bundles

En plus du Telltale Bundle qui reste disponible jusqu’à lundi prochain, Humble Bundle nous gratifie d’un Saints Row Bundle, consacré comme son nom l’indique à la licence Saints Row ainsi qu’à d’autres titres de Deep Silver.

On retrouve ainsi Risen 3 : Titan Lords Complete Edition, Deadlight : Director’s Cut, Homefront et Saints Row 2 pour la modique somme de 1 €.

Pour 4,53 € on ajoute à son panier Saints Row : The Third, Saints Row : Gat Out of Hell, Mighty No. 9 ainsi que Killer is Dead – Nightmare Edition.

Enfin, pour 12,88 € on repart avec en supplément : Homefront : The Revolution Standard Edition, Saints Row IV : Game of the Century Edition, Saints Row : The Third – The Full Package et Saint’s Row : Gat Out of Hell – Devil’s Workshop Pack.

Les bons plans du gold Xbox One

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain est à 7,99 € au lieu de 19,99 €

Adventures of Pip est à 7,50 € au lieu de 14,99 €

Chivalry : Medieval Warfare est à 10 € au lieu de 19,99 €

Les réductions du store PS4

L’édition standard de For Honor est à 34,99 € au lieu de 69,99 €

Rise of the Tomb Raider est à 24,99 € au lieu de 59,99 €

Uncharted : The Nathan Drake Collection est à 24,99 € au lieu de 34,99 €