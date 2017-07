Les phases de poule de la Overwatch World Cup 2017 débutent ce week-end à Shanghaï, avec les rencontres des équipes des poules A et B, dont fait partie la France. On fait le point sur les informations à connaître pour suivre le parcours des Français dans la compétition.

Oubliez le football et les 19 ans du titre de champion du monde de Zidane et ses coéquipiers, puisque c’est une toute autre Coupe du Monde qui va se jouer et rythmer cet été : l’Overwatch World Cup 2017, dont la finale se jouera les 3 et 4 novembre 2017 à la Blizzcon.

Les 32 meilleures équipes nationales ont ainsi été réparties dans huit poules de quatre régions différentes. Les deux premières se rencontrent ce week-end, du 14 au 16 juillet, à Shanghaï.

L’équipe de France fait partie du Groupe B, où elle va devoir affronter le Danemark, la Thaïlande et l’Argentine. Le groupe A, avec la Chine, Hong-Kong, la Norvège et la Roumanie, s’affrontera également en parallèle.

Aux armes, citoyens ! Ils sont 6. Doués. Déterminés. Ensemble, ils défendront nos couleurs lors de la Coupe du Monde @OverwatchFR ! #avecle6 pic.twitter.com/WZPRQl0MV1 — Équipe de France OW (@avecle6) June 19, 2017

Une équipe de France renouvelée par rapport à 2016

C’est une équipe de France différente de celle de l’année dernière qui a été sélectionnée. Après des votes d’internautes pour déterminer les sélectionneurs de cette formation — Sébastien « AlphaCast » Ferez, Laurent « DeGuN » Prinderre et Mathias « Troma » Szanto, dans le cas présent —, ceux-ci ont donc choisi une team pro déjà établie, les Rogue. Une tactique qui diverge de celle de 2016, où des joueurs n’ayant jamais joué ensemble avaient été réunis sous la même bannière et avaient malgré tout atteint les quarts de finale.

Les matchs de cette phase de poule se dérouleront donc de 8h à 14h ce vendredi 14 juillet et ce samedi, ainsi que de 6h à 15h le dimanche.

Les équipes se rencontreront dans un fonctionnement assez classique. Les ordres de matchs n’étant pas encore connus, il faudra suivre le compte Twitter d’Overwatch France pour avoir ces informations en temps voulu.

Streaming en direct sur la chaîne officielle Overwatch de Twitch

Pour regarder ces affrontements, rien de plus simple : il suffit de suivre la chaîne officielle Overwatch FR sur Twitch, où des commentateurs français commenteront les matchs. Vous pouvez évidemment aussi suivre les chaînes anglaises pour supporter l’équipe de France au niveau international. Le site Avec le 6 compile toutes les informations nécessaires pour suivre l’équipe, et devrait proposer du contenu pendant le tournoi.

L’enjeu de cette phase de poule est de terminer parmi les deux premiers, afin d’être qualifié pour la phase finale se déroulant à la Blizzcon, aux États-Unis, les 3 et 4 novembre 2017.