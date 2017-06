Les sacro-saintes soldes d'été sont arrivées sur Steam, et avec elles l'arrêt de mort de votre compte en banque comme de vos sorties.

Les soldes d’été débarquent sur Steam

Elles sont là, elles sont fraîches, et elles en ont après votre argent. Il serait bien trop laborieux de lister de manière exhaustive tous les jeux actuellement en promotion sur la plateforme Steam pour les soldes d’été. On vous a donc fait une petite sélection, mais libre à vous d’éplucher le catalogue et de vérifier votre liste de souhaits pour dénicher les bonnes affaires !

Football Manager 2017 est disponible à 18,69 € au lieu de 54,99 €. Le très bon Tyranny est disponible à 22,49 €, 23,99 € ou encore 31,99 € selon les éditions choisies. Mafia III est quant à lui disponible à 14,79 €.

On attaque également quelques bundles disponibles à l’occasion des soldes, comme ce pack Borderlands qui comprend les 2 volets, le Pre-Sequel et ses DLC pour 20,99 €. The Banner Saga est aussi disponible en deluxe pack pour 14,70 €, et enfin l’édition GOTY de The Shadow of Mordor est à 3,99 € au lieu de 19,99 €.

Les promos Gog.com

Sur Gog.com, cette semaine est consacrée à la licence Homeworld dont les titres sont disponibles jusqu’à -66 %. Ainsi le pack complet de la saga est au prix de 49,62 € au lieu de 130,62 €.

Une sélection de 14 jeux en promotion est aussi disponible. Parmi eux, on retrouve Smugglers 5 à 1.39 €, Expendable, Slipstream 5000 et Normality à 1,09 € chacun ou encore Litil Divil à 0,59 €. La sélection complète est 11,86 €.

Du côté des Bundles

Humble Bundle propose cette semaine un pack mobile dédié aux jeux roguelikes. Pour 1 € on peut s’offrir Desktop Dungeons, bit Dungeon I et bit Dungeon II. Avec 4,48 € on débloque Pixel Heroes : Byte & Magic, Road Not Taken et Dungelot : Shattered Lands. Enfin pour 4,70 € on s’offre en plus Heroes of Loot 2, Sproggiwood et Star Chindy : SciFi Roguelike.

Les bons plans Gold de Xbox One

Another World – 20th Anniversary Edition est à 2,40 € avec le gold au lieu de 7,99 €

Farming Simulator 17 est à 29,99, € au lieu de 49,99 €

Transformers : the Dark Spark est à 17,50 € au lieu de 69,99 €

Les réductions du store PS4

Sniper Elite 4 est à 19,99 € au lieu de 69,99 €

Firewatch est à 9,99 € au lieu de 19,99 €

ADR1FT est à 6,99 € au lieu de 19,99 €