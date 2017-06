Des photos publiées sur Instagram et qui franchissent la barrière du réel ? C'est possible.

Si vous faites une balade dans le centre de Paris, il y a de fortes chances que vous finissiez sur les quais de la Seine, à savourer une glace par ce temps magnifique ou à flâner sur l’île Saint-Louis.. Votre itinéraire vous fera forcément passer à proximité du Quai de Béthune. Au 14 de cette rue, se tient jusqu’au 19 juin, de 09h30 à 18h30 et du lundi au vendredi, une exposition photo pas comme les autres.

En effet, elle a la particularité de récompenser des clichés qui ont connu, avant les murs du Quai, les cimaises virtuelles d’Instagram. Toutes les photographies exposées ont été prises par des photographes qui ont choisi Instagram comme premier relai entre eux et le public. Le média est puissant et permet des connexions inouïes pour diffuser ses clichés et ça, les photographes professionnels l’ont bien compris.

25 photographies ont été sélectionnées parmi 24 000 prétendantes dans plusieurs catégories. Les clichés vont du portrait au noir & blanc, en passant par la photographie de rue ou la nature. Certains d’entre eux, qui ont particulièrement retenus notre attention, ont été pris avec des drones, signe que la technologie la plus avancée est aujourd’hui un vecteur d’art photographique. En revanche, très peu des photos exposées ont été prises avec des smartphones qui restent encore en-deça des attentes des professionnels.

On vous laisse avec quelques images de la soirée d’inauguration.