Le Nokia 3310 avait un excellent jeu dans ses entrailles : Snake. Le titre débarque aujourd'hui sur Facebook Messenger.

Nokia a peut-être complètement raté le retour du 3310, il n’en demeure pas moins que le constructeur a eu la bonne idée de porter l’un des jeux vidéo les plus iconiques de la mobilité sur une plateforme grand public et accessible depuis n’importe quel appareil. Le jeu, c’est Snake. La plateforme, c’est Facebook Messenger.

En effet, il est désormais possible de jouer à une version de Snake un poil modernisée sur la messagerie instantanée de Facebook. Son fonctionnement est exactement le même que sur le Nokia 3310 original : vous contrôlez un serpent qui doit aller manger des fruits et vous devez éviter les bords de l’écran — ou de vous mordre la queue. Facile en théorie, un beau challenge en pratique.

Pour accéder au jeu, rien de plus simple : il vous suffit d’aller sur n’importe quelle conversation, sur un smartphone ou un ordinateur, et de toucher le petit gamepad dans la barre du bas. Choisissez Snake dans la liste et c’est parti !

Vous aurez alors 3 niveaux de difficulté qui changeront la vitesse de déplacement du serpent et quelques autres serpents à débloquer à mesure que vous exploserez les high scores. Jeu social oblige, les points que vous marquez sont diffusés à votre ami qui peut se mettre à jouer pour battre vos meilleurs scores. Sur mobile ou sur ordinateur, le jeu est fluide et les sensations des vieux Snake sont bien là : pari gagné.