Deux développeurs ont créé une plateforme nommée DJ Trump qui permet de créer des vidéo personnalisées à partir de différents mots prononcés par Donald Trump.

Vous vous ennuyez ? Les développeurs Erik Westland et Phil Hu ont peut-être de quoi vous divertir.

DJ Trump vous permet de composer de magnifiques discours avec la voix de Donald Trump. Disponible pour Android et sur le web, l’application s’appuie sur une archive contenant 4 500 mots différents et permet aux utilisateurs de réaliser des vidéos jusqu’à 50 mots. En utilisant l’app, on peut donc écrire notre message personnalisé et le convertir en une vidéo qui pourra être partagée sur les réseaux sociaux.

Les deux développeurs ont aussi créé un flux de vidéos constamment alimenté par les réalisations des utilisateurs. Westland explique : « Nous avons eu des personnes qui ont utilisés des citations connues et d’autres qui ont composé des poèmes. Mais nos utilisateurs nous ont dit qu’ils utilisaient la plateforme surtout pour répondre aux messages de leurs amis. »

Partagez-nous vos créations !