Netflix vient d'ajouter la possibilité de télécharger des films et des séries pour les regarder hors ligne.

C’était l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs de Netflix et le géant de la SVoD avait toujours botté en touche : c’est désormais officiel, le mode hors-ligne qui vous permet de regarder des séries et des films sans avoir besoin de connexion à internet est disponible. La mise à jour vient d’être déployée sur Android et iOS.

Cela ne concerne pas l’intégralité du catalogue, mais au moins la totalité des productions Netflix et une bonne dose de contenus tiers. Vous pouvez tous les retrouver dans un nouveau sous-menu nommé Contenu téléchargeable, accessible dans le menu en haut à gauche. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche à côté d’un épisode pour le télécharger et le regarder plus tard.

« Cette nouvelle fonctionnalité est comprise dans tous nos forfaits et disponible sur smartphones et tablettes, sous Android et iOS », affirme le service de SVoD américain.

Il est aussi possible, sur Android, de stocker les fichiers sur une carte microSD externe. C’est en tout cas une excellente nouvelle pour les voyages en train ou en avion où la connexion manque cruellement.