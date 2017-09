Ukraine, anatomie d’une cyberguerre — épisode 1 : la menace au quotidien

En Ukraine, les cyberattaques sont une menace de tous les jours depuis le début du conflit. Le but : saper la légitimité du pouvoir ukrainien... et tester de nouvelles cyberarmes.

Si vous demandez à un agent du renseignement ukrainien une définition de la guerre hybride, il y a fort à parier qu’il vous parlera du 27 juin 2017.

Il était 08h16, ce jour-là, quand une bombe explosa sous la Mercedes du colonel Maksim Chapoval alors qu’il roulait dans un quartier animé de la capitale, le tuant sur le coup. En trois ans de guerre, ce haut gradé du renseignement militaire s’était illustré à la tête du dixième détachement de forces spéciales du ministère de la Défense, une unité d’élite qui, sous son commandement, avait arraché l’aéroport de Donetsk aux séparatistes en mai 2014.

Lorsqu’un attentat marquait le début d’une cyberattaque

Remarqué pour ses états de services, le colonel Chapoval avait été chargé de rassembler des preuves de l’implication russe dans la guerre du Donbass, qui a fait plus de 10 000 morts depuis avril 2014.

Prévenu en urgence, le président Petro Porochenko convoque sur-le-champ les directeurs de toutes les forces de police et de renseignement du pays. Mais la réunion exceptionnelle a à peine commencé qu’une nouvelle plus alarmante encore vient éclipser la mort du colonel Chapoval. Il est 10h30, et une cyberattaque d’une ampleur jamais vue en Ukraine vient de débuter.

En quelques heures, un logiciel malveillant se répand à une vitesse alarmante dans les réseaux informatiques du pays, puis à l’étranger. Sur les ordinateurs affectés, un message en lettres rouges annonce que les données des utilisateurs sont chiffrées et qu’elles ne pourront être débloquées qu’en échange d’une rançon de 300 dollars. En réalité, le logiciel — que les experts en cybersécurité baptisent NotPetya — n’est pas un « rançongiciel », mais un « wiper » : son but n’est pas l’extorsion, mais la destruction pure et simple des données informatiques.

NotPetya n’est pas un « rançongiciel », mais un « wiper » : son but n’est pas l’extorsion, mais la destruction des données.

Dans les rues de Kiev, les distributeurs de billets ne fonctionnent plus. Ailleurs, des banques et des magasins sont contraints de fermer leurs portes. Les chemins de fer, le métro de Kiev, et l’aéroport Borispol sont atteints et doivent limiter leurs opérations, de même que des entreprises publiques de premier plan comme la poste ou l’opérateur de télécommunications UkrTelecom. Des chaînes de télévision et des stations de radio sont contraintes de rendre l’antenne, tandis que les ordinateurs de plusieurs ministères se retrouvent hors service.



Le lendemain de l’attaque, les services ukrainiens affirment que la situation est sous contrôle, mais les victimes de NotPetya mettront souvent plusieurs jours à s’en remettre. D’après les informations du service d’État des communications spéciales et de la protection de l’information (DSSZZI, équivalent local de l’ANSSI), NotPetya aurait affecté au total plus de 30 % des systèmes informatiques du pays, dont 15 à 20 % des institutions publiques, et entre 70 à 80 % des ordinateurs des grandes entreprises. Et si d’autres pays ont été touchés par la propagation du malware, il apparaît désormais clair que l’Ukraine en était la cible principale.

Maïdan, là où tout commençait

« C’est comme si on avait ouvert une boîte de Pandore avec la révolution de Maïdan », affirme Viktor Zhora, président de la société ukrainienne de cybersécurité InfoSafe. Et pour cause. Depuis l’aboutissement de la révolution ukrainienne et le départ du président Viktor Yanoukovitch en février 2014, l’Ukraine est devenue la cible d’une vague sans précédent de cyberattaques.

Dès février 2014, un rapport du géant britannique de la sécurité BAE Systems tire la sonnette d’alarme en signalant une augmentation spectaculaire du nombre de réseaux ukrainiens contaminés par Uroboros, un cheval de Troie informatique sophistiqué qui accorde à son opérateur des capacités de surveillance sans entrave dans les réseaux infectés. Les experts de BAE Systems notent que Uroboros serait une version améliorée du ver informatique Agent.BTZ qui avait infecté une base de l’armée américaine dès 2008, et dont le FBI a depuis attribué la paternité à « un service de renseignement russe civil ou militaire ».