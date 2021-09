BMW a présenté le Concept CE 02, un deux-roues qui ne serait ni un scooter, ni une moto. Sa cible ? Les jeunes. Son terrain de prédilection ? La street.

Segment de BMW dédié aux deux-roues, BMW Motorrad semble s’être trouvé une nouvelle passion : les prototypes 100 % électriques au design atypique. Ce fut le cas avec le Definition CE 04, devenu le CE 04 pour son passage au statut de produit de série, et cela l’est désormais avec le Concept CE 02 — présenté dans un communiqué publié le 1er septembre. Le constructeur ne saurait le rentrer dans une catégorie fixe. Le nouveau Concept CE 02 ne serait « ni une moto classique ni un scooter ».

Dès lors, BMW Motorrad préfère parler d’une « nouvelle interprétation de la mobilité urbaine intelligente » voire, carrément, de « skateboard à deux roues ». Le Concept CE 02 arbore un design très audacieux : on dirait presque une mobylette, avec une selle longiligne très basse (73 centimètres), un guidon très droit et des grosses roues. La firme vise un public plus jeune avec ce scooter, avec un esprit street très affirmé.

À lire : Quel est le meilleur scooter électrique à acheter en 2021 ?

BMW présente un autre drôle de scooter 100 % électrique

Les proportions choisies par les designers n’ont a priori qu’un seul but : attirer celles et ceux qui ne seraient jamais montés sur un deux-roues auparavant. BMW promet une assise rassurante, autorisant plusieurs positions pour un confort maximal (on peut s’installer plus à l’avant, ou plus à l’arrière). Et, véhicule électrique oblige, le centre de gravité est très bas — une caractéristique qui améliore la stabilité et, par extension, la sécurité.

Du côté des performances, le Concept CE 02 s’appuie sur une puissance de 11 kW — qui impose le permis A1 pour la conduite — et une vitesse maximale de 90 km/h. BMW n’indique pas la capacité de la batterie embarquée, mais donne une autonomie de 90 kilomètres en une seule charge (cycle WMTC). À vide, le Concept CE 02 ne pèse que 120 kilogrammes, ce qui octroiera une agilité certaine — et indispensable pour la ville — au deux-roues.

Pour l’heure, BMW Motorrad n’évoque pas la commercialisation du Concept CE 02. Mais si on se réfère au CE 04, le CE 02 final ne devrait pas trop évoluer par rapport à ce prototype, assumant alors un positionnement vraiment différent. En tout cas, le constructeur évoque déjà l’élaboration d’un équipement de pilote en accord total avec les ambitions du CE 02. Les tenues à l’étude seraient décontractées avec, notamment, un travail sur les matières.

Crédit photo de la une : BMW Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo