La marque indienne Ola Electric dévoile deux scooters très séduisants. Ils devraient être disponibles en France.

Ces dernières semaines, l’entreprise indienne Ola Electric n’a cessé de teaser le lancement de ses nouveaux scooters 100 % électriques. La grande révélation a finalement eu lieu le 15 août, via une conférence diffusée sur YouTube. Ambitieuse, la firme a levé le voile sur non pas un mais deux modèles : le Ola S1 et le Ola S1 Pro. Et les fiches techniques des deux-roues sont très séduisantes.

Le Ola S1 et le Ola S1 Pro seront d’abord lancés en Inde. Mais Ola Electric devrait rapidement s’ouvrir aux marchés internationaux, notamment en Europe méditerranéenne (dont fait partie la France). En somme, on pourrait rapidement voir ces scooters chez nous, si Ola Electric parvient à transformer l’essai.

Des scooters 100 % électriques séduisants

Le Ola S1 et le Ola S1 Pro sont des scooters compacts, avec un design sobre, élégant et coloré (jusqu’à 10 finitions proposées). Ils se distinguent par leur autonomie solide, assurée par une batterie en forme de banane (elle est inamovible et résistante à l’eau et à la poussière). Le S1 est censé tenir 121 kilomètres et le S1 Pro, 181 km. On pourra donc s’aventurer ailleurs qu’en ville en leur compagnie. La batterie se recharge sur une prise secteur (compter de 4h30 à 6h30 pour faire le plein), mais Ola Electric prévoit son propre réseau de bornes de recharge rapide (75 kilomètres récupérés en 18 minutes).

La puissance est également au rendez-vous : le S1 peut avaler le 0 à 40 km/h en 3,6 secondes et le S1 pro en 3 secondes à peine. La vitesse de pointe atteint 115 km/h pour la référence la plus haut de gamme.

Les deux scooters en détail :

Ola S1 Ola S1 Pro Vitesse maximale 90 km/h 115 km/h Accélération (0 à 40 km/h) 3,6 s 3 s Autonomie 121 km 181 km Modes de conduite Normal, Sports Normal, Sports, Hyper Coloris Cinq Dix Prix 1 100 € environ 1 500 € environ

Les Ola S1 et Ola S1 Pro sont également des scooters très technologiques. En témoigne la présence d’un écran tactile de 7 pouces, associé à des microphones pour des commandes vocales. Il offre un accès à un système d’exploitation baptisé MoveOS, lequel rassemble des applications connectées (4G, Wi-Fi, Bluetooth) et permet une expérience sans clé (via le smartphone). On note aussi l’intégration d’un système antivol et d’un grand espace de stockage (36 litres, soit de quoi accueillir deux casques selon le constructeur).

Les prix sont très agressifs (à partir de 1 100 €). Reste à voir comment ils seront convertis à l’arrivée des deux scooters en France.

