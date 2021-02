La marque de deux-roues électriques Super Soco a présenté pas moins de trois nouvelles références à l'occasion d'une conférence diffusée en ligne le 23 février. Il y en a pour tous les goûts : une moto urbaine sportive, une moto aventurière vintage et un scooter accessible.

Super Soco s’affirme de plus en plus comme une marque qui compte sur le segment des deux-roues 100 % électriques. Sa conférence diffusée le 23 février 2021 le confirme : c’est avec sérieux que le constructeur a présenté ses trois nouveaux produits. Comme prévu, on a découvert la TS ‘Street Hunter’ et la TC ‘Wanderer’, deux motos qui avaient été teasées il y a quelques jours. Super Soco va également lancer le scooter CUmini.

L’entreprise continuera sur sa lancée en 2021, puisqu’elle a d’autres engins en préparation. On sait déjà que Super Soco commercialisera un super scooter aux performances prometteuses (130 km/h de vitesse de pointe, 150 kilomètres d’autonomie).

L’année risque donc d’être pleine pour Super Soco, qui a envie de muscler ses ambitions avec une stratégie pensée pour « respecter l’environnement » et donner une « priorité au service client ».

Trois nouveaux modèles chez Super Soco

TS ‘Street Hunter’

La TS ‘Street Hunter’ se présente sous la forme d’une moto urbaine à la silhouette très sportive. Les designers misent sur un look agressif, en témoigne la signature lumineuse qui rappellerait les crocs pointus d’un prédateur. Moderne, la TS ‘Street Hunter’ profite d’un guidon large pour offrir une maniabilité à la fois sportive et ergonomique. Super Soco promet une stabilité exemplaire, avec un centre de gravité très bas.

Le moteur de 2500W est installé sur le noyau de la roue arrière. Il offre un couple de 180 Nm pour une vitesse de pointe de 75 km/h. La puissance d’accélération peut être dosée selon trois modes de conduite.

L’autonomie de la TS ‘Street Hunter’ pourra grimper jusqu’à 200 kilomètres, c’est mieux que les 160 kilomètres offerts par la TS simple. On pourra faire le plein en 3h30.

TC ‘Wanderer’

Super Soco avait envie d’un peu de prestige pour gonfler le contenu de sa conférence. À cet effet, le constructeur a invité Jorge Lorenzo, triple champion du monde de MotoGP (2010, 2012 et 2015), pour lever le voile sur la TC ‘Wanderer’. Il s’agit d’une moto au fort accent vintage, avec des prédispositions pour le tout-terrain. Le guidon est large et surélevé. La selle est capitonnée. Et les parties mécaniques sont protégées par une housse en aluminium résistante et étanche. La TC ‘Wanderer’ est équipée de deux batteries qui fonctionnent en permanence de manière intelligente.

Côté performance, on retrouve la vitesse de pointe bridée à 75 km/h et l’autonomie donnée à 200 kilomètres.

Scooter CUmini

Pour terminer, Super Soco a dévoilé le scooter CUmini. Il s’agit d’un produit d’appel pensé pour être utilisé par un public le plus large possible. La marque le décrit comme urbain, facile à conduire, coloré et amusant. La batterie amovible ne pèse que 7,2 kilogrammes, peut être rechargée en 7 heures sur une prise domestique et offre une autonomie de 60/70 kilomètres. Le moteur de 600W autorise une vitesse maximale de 45 km/h.

Crédit photo de la une : Capture d'écran YouTube Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo