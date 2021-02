La marque Super Soco, spécialiste des motos électriques, se prépare à annoncer deux nouveaux modèles : la TS 'Street Hunter' et la TC 'Wanderer'. Deux vidéos permettent de découvrir leurs lignes et une autonomie à la hausse.

Marque très réputée sur le segment des deux-roues électriques (notre essai du scooter CPx peut en attester), Super Soco s’apprête à briller pendant l’événement de présentation Vmoto Soco World Première 2021. En attendant, l’entreprise a diffusé deux petites vidéos dessinant les contours de ses deux futurs modèles : la TS ‘Street Hunter’, révélée le 30 décembre, et la TC ‘Wanderer’, dévoilée le 29 janvier.

La TS ‘Street Hunter’ et la TC ‘Wanderer’ viendront agrémenter une gamme très complète, composée d’équivalents 50 cc et 125 cc. Par rapport à la TC actuelle au design très vintage et vendue 3 290 euros, la variante ‘Wanderer’ arbore une assise plus creusée. De son côté, la TS ‘Street Hunter’ s’appuie sur un look plus agressif et sportif. Dans son catalogue, Super Soco a déjà décliné ses références TS et TC (exemple : TC Max Pro).

Teaser de la TC ‘Wanderer’

Au moins de deux nouvelles motos à venir pour Super Soco

Sur le teaser dévoilant la TC ‘Wanderer’, on peut dénicher une information intéressante. Elle concerne l’autonomie. Un plan sur le cadran semble indiquer que la moto pourra rouler pendant 198 kilomètres. Aujourd’hui, la TC peut grimper à 160 kilomètres au maximum dans une configuration mobilisant deux batteries (qui sont amovibles). Cela suppose que Super Soco aurait amélioré l’efficience de ses deux-roues et/ou retravaillé le couple moteur/batterie, fourni par Bosch, pour offrir quelques kilomètres supplémentaires aux utilisateurs.

Teaser de la TS ‘Street Hunter’

À l’instar de la TC, la TC ‘Wanderer’ devrait se contenter d’une vitesse maximale de 45 km/h, une vitesse largement suffisante pour se balader dans des environnements urbains. L’autonomie accrue permettrait simplement d’être un peu plus serein avant de partir pour un trajet. Pour l’heure, Super Soco n’a précisé aucune caractéristique technique.

L’autonomie en légère hausse semble par ailleurs se confirmer pour la TS ‘Street Hunter’, un engin aux allures de roadster qui pourrait rouler pendant 181 kilomètres sans sourciller. La TS simple, vendue 2 890 euros, se contente elle-aussi de 160 kilomètres au maximum.

