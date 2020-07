Le fabricant berlinois ne vend plus ses anciens scooters électriques urbains, mais n'a pas encore de date de mise en vente de ses nouveaux modèles.

« Le dernier scooter unu Classic a été vendu. Précommandez dès à présent le nouveau scooter unu », annonce le site officiel du constructeur Unu, a-t-on pu observer le 24 juillet 2020. Il y a quelques mois, il était encore possible de commander le premier modèle de scooter électrique de la marque, qui a eu un joli succès en France au moment de sa sortie en 2017.

Problème : le nouveau Unu met du temps à venir. Au début de l’année, la marque nous avait expliqué qu’il serait prêt pour le printemps 2020. Or, ce n’est que ce 20 juillet que la firme a annoncé, dans un communiqué, qu’elle avait obtenu toutes les homologations nécessaires pour la mise sur les routes de son deux-roues. Il est possible de pré-commander le véhicule depuis près d’un an, mais les dates de livraisons n’ont toujours pas été annoncés.

Les nouveaux Unu vont pouvoir enfin entrer en production

Comme on le voit sur le blog officiel, la phase de certification est celle qui précède la mise en production des engins : reste donc encore cette nouvelle étape avant de pouvoir commencer les livraison. « Certains membres de l’équipe travaillent déjà à la planification de la production, aux ressources, à la logistique. Avec notre partenaire constructeur, Flex, ils sont focalisés à 100 % sur leur objectif : construire les scooters pour qu’ils soient prêts pour vous. »

L’entreprise n’a pas précisé combien de pré-commandes (comptez 100 euros la précommande) elle a déjà reçues pour son nouveau modèle Unu, mais certains coloris ne sont déjà plus disponibles, comme on peut le voir sur le site.

Bien qu’Unu ne mentionne pas la pandémie de coronavirus, il semblerait cohérent que la crise sanitaire ait ralenti le processus d’homologation.

Le nouveau Unu se différencie de la version « classique » de par son look beaucoup moins original, plus épuré, avec toujours ce gros phare reconnaissable à l’avant. En termes de performances, la marque allemande — qui commercialise des produits chinois — mise sur trois niveaux de puissance, qui font grandement varier le prix, mais pas la vitesse du scooter électrique, limité à 45 km/h :

Une puissance moteur de 2 000W à 2 799 euros

Une puissance moteur de 3 000W à 3 299 euros

Une puissance moteur de 4 000W à 3 899 euros

Crédit photo de la une : Unu Signaler une erreur dans le texte