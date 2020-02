Nikola a décidé d'investir le segment naissant du pickup électrique en dévoilant le sien. En termes de design, son véhicule est beaucoup plus conventionnel que le Cybertruck de Tesla.

Nikola aime faire comme Tesla. Il l’a prouvé encore en dévoilant les premières esquisses d’un pickup électrique qui sera présenté en septembre prochain à l’occasion de la conférence Nikola World 2020. Les images, partagées dans un communiqué publié le 10 février, montrent un véhicule au design beaucoup plus conventionnel que le Cybertruck, avec une silhouette imposante et musclée qui fait honneur au segment.

La particularité de ce pickup baptisé « Nikola Badger » tient dans l’alimentation du moteur électrique. Le constructeur a visiblement opté pour un système hybride fonctionnant avec une batterie normale et une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène. Cette technologie permettrait d’atteindre une autonomie de 965 kilomètres.

Nikola aura son pickup électrique

« J’ai travaillé sur ce projet de pickup pendant des années et je crois que le marché est désormais prêt pour ce véhicule capable d’endurer une journée pleine sans manquer d’énergie. Ce pickup peut être utilisé pour le travail, une balade en week-end, le remorquage ou pour attaquer des pentes enneigées sans perte de performance. Aucun autre pickup électrique ne pourra rouler dans ces conditions », explique Trevor Milton, CEO de Nikola Corporation désireux de jeter un froid sur la concurrence.

Équipé de quatre roues indépendantes, le Nikola Badger pourra atteindre les 96 km/h en 2,9 secondes. Il sera en outre possible de rouler uniquement en utilisant la batterie, pour une autonomie d’un peu plus de 480 kilomètres. Il revendiquera une capacité de remorquage de 3,6 tonnes, légèrement supérieure au Cybertruck le plus abordable (celui avec un seul moteur).

Comparaison des pickups électriques :

Accélération (0 à 96 km/h) Autonomie (théorique) Rivian R1T 105 kWh 4,9 s 370 km Rivian R1T 135 kWh 3 s 480 km Rivian R1T 180 kWh 3,2 s 640 km Cybertruck Single Motor 6,5 s 400 km Cybertruck Dual Motor 4,5 s 480 km Cybertruck Tri Motor 2,9 s 800 km Nikola Badger 2,9 s 965 km (batterie + hydrogène)

Nikola annonce monts et merveilles avec son pickup 100 % électrique à technologie hybride, mais quand on regarde son catalogue de produits dont aucun n’a encore été lancé, on peut constater que l’entreprise s’éparpille : des camions électriques (à hydrogène ou non), un jet-ski, un buggy, un tout-terrain militaire… et maintenant un pickup. En fin d’année dernière, il promettait une technologie de batterie révolutionnaire dotée d’une densité énergétique quatre fois supérieure à celle d’aujourd’hui. Pour le moment, Nikola, c’est donc surtout beaucoup de promesses.

