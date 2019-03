Honda a montré pour la première fois deux nouveaux prototypes électriques de deux-roues au Tokyo Motor Show 2019.

Honda a dévoilé deux prototypes de deux-roues électriques au cours du Tokyo Motor Show de 2019, a rapporté le site Motorcycle.com ce 22 mars 2019. Dans une vidéo mise en ligne sur la page Facebook de Honda, on découvre à la fois une nouvelle moto tout-terrain (dirt bike) électrique ainsi qu’un scooter électrique.

Le constructeur japonais s’était jusqu’ici montré très timide sur ce segment, pourtant investi depuis plusieurs années par de nombreux concurrents.

Dirt bike électrique

Honda n’a dévoilé quasiment aucune information sur ces deux nouveaux véhicules : il faudra s’en remettre à beaucoup de spéculation pour l’instant, en se focalisant sur l’apparence des deux-roues.

La moto de cross montrée par Honda n’a pas encore de date de commercialisation. Electrek note que le moteur n’a pas été construit entièrement par le fabricant japonais, mais en collaboration avec Mugen.

Scooter électrique de livraison

Le Benly electric est le nouveau scooter électrique de Honda, qui n’a pas non plus de date de mise en production officielle.

Sur les quelques images mises en ligne, on découvre un engin quasiment équivalent au Benly thermique, mais cette fois en version électrique. On retrouve donc une ligne peu ordinaire et assez déstructurée : gros phare saillant à l’avant, siège une place mais porte-bagage massif à l’arrière. Sous le coffre, on discerne deux grosses batteries amovibles.

Le constructeur japonais le présente comme un scooter de livraison.