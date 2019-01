Honda viendra à Genève avec un prototype de voiture 100 % électrique.

Honda a décidé d’affirmer ses ambitions sur le marché de la mobilité électrique. Après un premier concept présenté à l’occasion du salon automobile de Francfort en 2017, la firme japonaise va mettre les bouchées doubles en 2019. Dans un communiqué de presse publié le 23 janvier 2019, il partage l’esquisse d’un prototype qui sera montré à Genève (7 au 19 mars).

« Une version de série du modèle sera commercialisée plus tard dans l’année », peut-on lire. Cela signifie que Honda va bel et bien accélérer dans les mois à venir et qu’il y aura un nouvel acteur sur le segment.

Une citadine au design rétro-futuriste

« Simple, unique et épuré », écrit Honda à propos de son prototype, qui est pourtant tout sauf simple. Il affiche un design rétro-futuriste, avec un code couleur qui s’inscrit dans le cliché de l’électrique (du blanc, du noir et un peu de bleu). Les lignes arrondies, y compris pour la calandre fermée, et les ailes avants proéminentes accouchent d’une silhouette distinctive. On remarque, en outre, que les rétroviseurs sont riquiqui. On peut penser qu’ils seront virtuels, comme sur le SUV e-tron électrique d’Audi.

Si Honda promet de commercialiser rapidement cette citadine en version grand public, c’est parce qu’il s’attend à ce que deux tiers des modèles vendus en Europe soient équipés de motorisations électriques d’ici 2025. On peut penser que la voiture finale sera officialisée à Francfort, deux ans après le tout premier concept — beaucoup plus basique pour sa part.