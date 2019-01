Cadillac a dévoilé un premier SUV 100 % électrique, dont on ne connaît pas encore les caractéristiques.

General Motors a récemment annoncé un plan de restructuration qui n’a pas plu à Donald Trump mais qui permettra au constructeur de se focaliser sur l’électrification de ses voitures. Et c’est la marque Cadillac qui en profitera en premier avec un SUV 100 % électrique teasé dans un communiqué de presse publié le 13 janvier 2019.

Cette Cadillac au nom inconnu se basera sur la nouvelle plateforme de développement de General Motors, conçue pour être flexible et donner naissance à toute une gamme de véhicules électrifiés. Grâce à elle, « l’entreprise pourra répondre rapidement aux préférences des consommateurs », notamment du côté de la transmission (propulsion, deux roues motrices ou intégrale) et de la capacité de la batterie.

Un design… étrange

Les deux photos qui accompagnent l’annonce de Cadillac montrent une voiture au design très futuriste, avec des lignes marquées et un museau très sculpté. Les phares avant très fins se rejoignent sur une bande dessinant la calandre fermée tandis que le bouclier ressort avec insistance. De toute évidence, ce SUV entend asseoir une identité visuelle distinctive.

Cadillac n’a pas voulu en dire davantage sur la fiche technique de cette voiture qui « représentera le luxe et l’innovation tout en plaçant Cadillac au pinacle de la mobilité ». La marque appliquera une stratégie très agressive d’ici 2021 avec un nouveau modèle dévoilé tous les six mois. En bref, voilà un acteur qu’il faudra surveiller de très près et un rival de plus pour Tesla sur le segment électrique.

