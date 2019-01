Nissan a annoncé une édition limitée pour sa Leaf, plus puissante et capable d'aller plus loin.

Nissan a annoncé la commercialisation d’une édition limitée de sa Leaf, dans un communiqué de presse publié le 9 janvier à l’occasion du CES 2019. Produite en 5 000 exemplaires en Europe, baptisée 3.ZERO e+ et proposée dès aujourd’hui en France, elle se distingue par son autonomie revue à la hausse : 385 kilomètres selon le cycle WLTP (en mixte).

En passant d’une batterie de 40 à 62 kWh, la Leaf serait en mesure de parcourir 40 % de distance en plus par rapport à la version classique. Lors de notre essai d’une semaine de la version 40 kWh, nous avions tablé sur une autonomie réelle de 250 kilomètres. La 3.ZERO e+ pourrait donc grimper à 350 kilomètres, ce qui commence à devenir très confortable.

Nissan lance une gamme de Leaf

En lançant cette Leaf 3.ZERO e+, Nissan érige, en quelque sorte, une gamme. Car cette déclinaison capable d’avaler plus de kilomètres ne s’arrêtera pas à une batterie plus dense. Ainsi, sa puissance est également augmentée pour monter à 215 chevaux (160 kW). Soit de quoi garantir « une meilleure accélération et des reprises encore plus franches », explique Nissan. En pratique, cela donnerait + 13 % dans les reprises de 80 à 120 km/h et une vitesse maximale en hausse de 10 %.

D’extérieur, on ne verra pas la différence entre une Leaf et cette déclinaison 3.ZERO e+. Dans l’habitacle, en revanche, l’écran passe de 7 à 8 pouces tandis que l’on gagne quelques fonctionnalités connectées (nouvelle interface, navigation porte à porte, synchronisation poussée avec son smartphone).

Bien sûr, cette 3.Zero e+ coûtera plus cher qu’une Leaf classique, vendue à partir de 35 900 euros. Comptez 45 500 euros, hors bonus écologique. Certains diront que c’est toujours moins qu’une Model 3.

Crédit photo de la une : Nissan Signaler une erreur dans le texte