Après le pickup R1T, Rivian a dévoilé le SUV R1S, qui partage la même plateforme. Et les mêmes performances ronflantes.

Après son pick-up R1T plein de promesses, Rivian a levé le voile sur le R1S, un SUV 100 % électrique qui visera lui aussi le segment premium. Comme le Model X de Tesla, concurrent direct, il pourra monter jusqu’à sept places. Ce qui en fait un très gros véhicule, bien plus en tout cas que certains de ses autres rivaux (Mercedes EQC, Jaguar I-Pace).

Le R1S partage la même plateforme que le R1T et, en vérité, les deux véhicules se ressemblent énormément. On fait donc le point sur tout ce que l’on sait de ce SUV ambitieux.

The wait is over. Meet the R1S SUV. This is #electricadventure. Explore the #R1S here : https://t.co/lcfXswzxVa pic.twitter.com/7y5aP9ZDJS

— Rivian (@Rivian) November 27, 2018