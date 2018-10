Numerama lance Vroom, marque média intégrée à son site web qui couvre l’automobile et les nouvelles mobilités. Elle adresse les changements technologiques, sociaux et économiques du marché des transports et parle, avec le savoir-faire Numerama, aux conducteurs de demain. Son lancement coïncide avec le Mondial de l’Auto à Paris.

En 2015, Numerama a connu une large refonte éditoriale au cœur de laquelle l’automobile de demain et les transports du futur ont pris une place fondamentale. En 2018, après un millier d’articles sur les nouvelles mobilités, Numerama passe la seconde en lançant une marque dédiée : Vroom.

Vroom, c’est le son que nous faisons quand nous imitons une voiture. De l’enfance à l’âge adulte, il symbolise le moteur et la vitesse. Vroom, c’est aussi le son que nous n’entendrons plus jamais si l’avenir de la mobilité entame une transition bienvenue vers les énergies propres, l’autopartage et les nouvelles mobilités collectives et individuelles. Vroom, c’est pour nous le pari que les générations de demain connaîtront le nom de notre média avant de se demander ce qu’il signifie.

Une ligne éditoriale claire et ambitieuse

La ligne éditoriale de Vroom accompagne le marché des transports, entré dans une mutation à la fois technologique, économique et sociale. Aujourd’hui, la voiture n’est plus la bienvenue dans les villes, au regard des enjeux environnementaux. Et pourtant, avec la moto et le vélo, elle reste attaché au rêve, aux sensations, à la liberté et à l’innovation.

Ce transport de demain, qui naît dans les esprits d’aujourd’hui, est celui que nous traitons depuis 3 ans sur Numerama et que nous couvrirons sur Vroom par de l’actualité, des essais, des analyses des reportages et des entretiens. Comme le marché de l’automobile qui se rapproche de plus en plus des habitudes des géants de la tech, le nouveau lectorat intéressé par l’automobile est aujourd’hui un lectorat technophile.

Un constat corroboré par nos audiences :

Tesla est la deuxième marque la plus lue derrière Apple

Le tag transport compte plus de 400 000 lectures par mois

Le tag voiture électrique compte plus de 200 000 lectures par mois

Les essais font chacun plusieurs dizaines de milliers de lectures — les plus lus atteignent plusieurs centaines de milliers de lectures.

Avec un journaliste dédié et des pigistes spécialisés, la rédaction de Numerama se donne les moyens pour faire de Vroom une référence.

Vroom, c’est un site web, mobile et AMP, un magazine Flipboard, un compte Twitter et une page Instagram.