Connaissez-vous Leapmotor ? Le constructeur commercialise depuis peu en France son C10 REEV, un SUV familial qui combine une autonomie XXL et un rapport équipements-prix des plus compétitifs.

Parmi tous les SUV familiaux que l’on trouve sur le marché, celui de Leapmotor parvient à sortir du lot. Avec son C10 REEV, le constructeur chinois associé au groupe Stellantis offre une proposition unique, avec un excellent rapport équipements-prix et surtout une autonomie remarquable de 970 km.

Une telle performance est permise par la motorisation REEV de Leapmotor, qui combine un moteur électrique et un prolongateur d’autonomie. De quoi rouler longtemps sans jamais risquer de tomber en panne sèche tant que des stations essences sont à proximité.

Un niveau de confort remarquable

Lorsque l’on recherche une voiture abordable, c’est bien souvent du côté des technologies embarquées qu’il faut d’abord faire des compromis. Les prix planchers des véhicules électriques concernent généralement des modèles très pauvres en équipement, ce qui n’est pas à la hauteur de ce que l’on attend en 2025.

Une philosophie que Leapmotor n’a absolument pas adoptée avec son modèle C10 REEV. Dans sa finition Style, la première du catalogue, on trouve déjà bon nombre de technologies et d’équipements que d’autres constructeurs font payer le prix fort, notamment du côté du confort de l’habitacle.

L’intérieur du Leapmotor C10 REEV // Source : Leapmotor

Climatisation bi-zone, réglage électrique des sièges avant, toit panoramique… À l’intérieur du spacieux Leapmotor C10 REEV tout est pensé pour que le moindre trajet se fasse dans le plus grand des conforts. Les sièges à l’avant et à l’arrière sont par ailleurs rabattables, pour profiter d’un coffre plus grand et plat, voire installer un matelas et profiter d’une nuit sous les étoiles.

Deux écrans habillent l’espace avant du véhicule. Le premier, situé derrière le volant, tient le rôle de combiné d’instrumentation et vous permet de consulter votre consommation en temps réel ou le chemin à suivre sans dévier le regard de la route. Le second écran, au milieu de la console centrale, est lui beaucoup plus imposant. Avec ses 14,6 pouces de diagonale et sa définition 2,5 K, il permet une navigation plus que confortable dans les menus.

Son interface Leap OS repose sur une base Android, permettant d’installer des applications comme Spotify, YouTube ou TikTok. Un assistant vocal est également de la partie, pour exécuter les commandes depuis la voix plutôt que par les commandes tactiles, et c’est très utile quand on est au volant.

Leap Pilot : 17 aides à la conduite

Si l’écran central de la Leapmotor C10 REEV est si important, c’est aussi parce qu’il s’agit du centre de commandes de la technologie Leap Pilot. Le système d’aides à la conduite de Leapmotor repose sur un total de 12 capteurs et caméras, prenant aussi bien place à l’extérieur qu’à l’intérieur du véhicule.

Le Leapmotor C10 REEV // Source : Leapmotor

Le Leapmotor C10 REEV profite ainsi des désormais traditionnels freinage automatique d’urgence, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif ou détection des angles morts. Mais vous retrouvez aussi une caméra 360 degrés virtuelle, capable de vous assister lors de vos manœuvres les plus délicates, comme le stationnement en ville. Un atout de taille pour un véhicule aussi volumineux.

L’une des caméras est d’ailleurs située à l’intérieur. Son rôle ? Surveiller votre attention lorsque vous conduisez, et vous prévenir dès lors que la fatigue se lit sur votre visage. Une aide sécurisante, d’autant plus quand on connaît l’autonomie XXL du Leapmotor C10 REEV.

Une motorisation électrique unique

Jusqu’à 970 km d’autonomie en mode REEV : c’est l’impressionnante endurance du Leapmotor C10 REEV. Des performances hors norme permises par le moteur électrique et le prolongateur d’autonomie du véhicule, qu’il ne faut pas confondre avec un moteur hybride rechargeable.

En effet, qu’importe la charge restante de la batterie, c’est toujours le moteur électrique du Leapmotor C10 REEV qui entraîne les roues du véhicule. Le moteur essence fait alors office de générateur, consommant du carburant pour alimenter le moteur électrique.

Le Leapmotor C10 REEV // Source : Leapmotor

La grande force de cette technologie, c’est d’abord l’autonomie qu’elle propose. Mesurée jusqu’à 970 km en mode REEV, elle est aussi suffisante en 100 % électrique pour assurer les petits déplacements du quotidien. La batterie 28,4 kWh peut ainsi assurer une autonomie de 145 km en cycle WLTP.

L’autre avantage du prolongateur d’autonomie, c’est sa flexibilité. Le niveau de batterie diminue ? Pas de problème, le générateur à essence est là pour aider le moteur électrique. Vous traversez une zone à faible émission ? Le mode 100 % électrique peut prendre le relai. Il n’y a que des stations essence à proximité ? Vous allez pouvoir recharger votre véhicule avec du carburant.

En bref, le Leapmotor C10 REEV combine le meilleur des deux mondes et permet de prendre la route de façon sereine, même si vous n’avez pas préparé votre trajet en repérant les bornes de recharge.

Un rapport prix, autonomie et équipements imbattable

Si le Leapmotor C10 REEV est généreux aussi bien du côté de l’autonomie que des technologies embarquées, cela ne se répercute pas sur son prix de vente.

Dans sa version Style, le Leapmotor C10 REEV est ainsi proposé au tarif de 35 590 euros, soit l’un des prix les plus bas pour un véhicule de cette catégorie. Le véhicule est aussi disponible en LLD de 48 mois / 40 000 km, au tarif de 329 euros après un premier versement de 4 000 euros. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver parmi les 120 points de vente partenaires de Leapmotor, issues directement du groupe Stellantis.

