Paris va réaliser 30 km de pistes cyclables supplémentaires dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Les 30 km restants seront répartis avec les départements limitrophes qui disposeront de sites de compétition, et surtout la Seine-Saint-Denis.

Après la pandémie de Covid, les Jeux Olympiques de Paris 2024 devraient être un bon accélérateur pour l’utilisation du vélo à Paris. La ville de Paris vient de dévoiler, le 14 février, les différents axes de sa stratégie vélo pour les JO.

De nouvelles pistes cyclables, des stationnements vélo et des Vélib’ supplémentaires sont prévus d’ici à l’ouverture des JO de Paris 2024. Ce sont jusqu’à 60 km de pistes cyclables supplémentaires qui seront réalisées pour relier les différents sites de compétition, essentiellement à Paris et en Seine-Saint-Denis.

30 km de pistes dans Paris qui seront conservées

La Mairie de Paris a prévu l’aménagement de 30 km de pistes cyclables pour relier les différents sites olympiques. Ces nouvelles pistes vont permettre de relier le centre de Paris au Parc des Princes, à la porte de la Chapelle et sa nouvelle Arena, au Stade de France et aux nombreux autres sites de compétition.

Pistes cyclables pour les JO de Paris 2024 // Source : Ville de Paris

Ces nouveaux aménagements vont venir compléter le maillage actuel. Par contre, certains secteurs de la capitale ne verront toujours d’amélioration à l’occasion des JO de Paris, il faudra encore patienter quelques années supplémentaires. Ce sont essentiellement de grands axes qui sont prévus à cette occasion.

Ces pistes cyclables seront des aménagements pérennes, que la mairie de Paris conservera en héritage des JO.

25 km supplémentaires en Seine-Saint-Denis

Le département de la Seine-Saint-Denis a une ambition forte de développer le réseau cyclable sur son territoire. Les 342 km de routes départementales seront couverts. 130 km sont déjà réalisés et 25 km supplémentaires vont apparaître dans le cadre de la déserte des sites des Jeux Olympiques.

aménagement piste cyclable dans Paris // Source : Raphaelle Baut

Des places de stationnement vélo supplémentaires

Toujours dans l’optique de favoriser les déplacements à vélo pendant la période des compétitions, la Mairie de Paris va mettre en place 10 000 points de stationnement pour les vélos autour des sites olympiques. À l’inverse des pistes qui seront conservées, les stationnements ne seront installés que de manière temporaire sur ces sites.

Une fois les JO terminés, Les supports à vélo des sites de compétition seront redistribués et installés dans les centres sportifs, les établissements scolaires et les équipements municipaux de Paris.

La Seine-Saint-Denis prévoit également des stationnements vélo supplémentaires, notamment autour du Stade de France. Près de 3 000 supports à vélo devraient devenir pérennes autour du Stade de France.

Plus de Vélib’ et des vélos renouvelés

L’opérateur Vélib’ s’est engagé auprès de la ville de Paris à acheter 15 000 nouveaux vélos. Cela devrait permettre de renouveler une grande partie du parc des vélos actuels et d’ajouter plus de 3 000 supplémentaires, soit 20 % de Velib’ en plus, à l’occasion des JO de Paris 2024.

Il n’a cependant pas été précisé si les nouveaux vélos seront des vélos à assistance électrique ou des vélos classiques.

