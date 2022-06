Apple a dévoilé un nouveau MacBook Air, équipé de la puce Apple M2. Son prédécesseur restera dans la gamme, ce qui pourrait faire hésiter les personnes intéressées par cet ordinateur.

Apple a annoncé un nouveau MacBook Air à l’occasion de sa conférence inaugurant la WWDC 2022 (événement centré sur les développeurs), le 6 juin 2022. Et nos premières impressions sont très positives. Avec cet ordinateur compact dédié au grand public, la firme de Cupertino introduit deux choses : un design repensé et sa nouvelle puce Apple M2.

Néanmoins, le précédent MacBook Air, une référence à nos yeux (que nous avions pu tester), pourvue d’un processeur Apple M1, reste au catalogue. Comme il coûte quelques centaines d’euros de moins, beaucoup vont se poser la question : faut-il craquer pour la nouveauté à tout prix ? Tout dépend de votre sensibilité face aux différences entre les deux MacBook Air.

Le match entre le MacBook Air (Apple M1) et le MacBook Air (Apple M2)

Design

Les deux MacBook Air se rejoignent sur un point : la compacité. Apple a toujours voulu que cet ordinateur soit très pratique à transporter. Et si le MacBook Air (Apple M2) arbore un design inédit, les différences restent finalement assez minimes en termes de mensurations.

Source : Numerama

Les mensurations des deux MacBook Air :

MacBook Air M1 MacBook Air M2 Épaisseur 0,41 à 1,61 cm 1,13 cm Largeur 30,41 cm 30,41 cm Profondeur 21,24 cm 21,5 cm Poids 1,29 kg 1,24 kg

La seule vraie différence notable tient dans l’épaisseur : elle est fixe pour le nouveau MacBook Air. On note aussi différentes finitions disponibles. Quand le précédent n’en propose que trois (or, argent, gris sidéral), la génération 2022 grimpe à quatre (argent, lumière stellaire, gris sidéral, minuit).

Du côté des connectiques, le MacBook Air (Apple M2) gagne un port de charge MagSafe 3, mais ne propose rien de plus que l’autre (port jack, deux ports Thunderbolt/USB 4).

Verdict : les deux MacBook Air sont très similaires sur le design général, avec la même philosophie de compacité. Le nouveau est un peu plus moderne.

Écran

Sur ce critère, le MacBook (Apple M2) marque une vraie rupture. Il troque le simple écran Retina de 13,3 pouces pour un Liquid Retina de 13,6 pouces, repoussant le plus possible les bords avec des contours arrondis. Néanmoins, comme les derniers MacBook Pro, il arbore une encoche qui pourra faire débat.

MacBook Air (Apple M2) MacBook Air (Apple M1)

Les différences sur l’écran :

MacBook Air M1 MacBook Air M2 Technologie Retina Liquid Retina Diagonale 13,3 pouces 13,6 pouces Résolution native 2 560 x 1 600 pixels 2 560 x 1 664 pixels Puissance lumineuse 400 nits 500 nits True Tone ✅ ✅

Verdict : le MacBook Air (Apple M2) est mieux, mais il faut accepter cette encoche.

Puissance

Le nouveau MacBook Air passe donc à la puce Apple M2, mais on y voit davantage une tendance de marché (les processeurs évoluent tous les ans) qu’un vrai changement pour les utilisatrices et les utilisateurs. Car si la M2 sera plus performante que la M1, on peine à imaginer des usages grand public où l’écart de puissance sera vraiment probant. C’est le même constat qu’on fait chaque année pour les iPhone : d’une génération à l’autre, le gain est difficile à apprécier — sauf pour un professionnel ayant des gros besoins en ressources (mais il n’est pas la cible du MacBook Air).

À noter quand même qu’Apple annonce la même autonomie pour les deux modèles : jusqu’à 18 heures, en lecture vidéo.

Verdict : le MacBook Air (Apple M2), de toute évidence, mais à quoi bon ?

Le récap du nouveau MacBook Air M2. // Source : Capture d’écran Numerama

Visioconférence

La pandémie de coronavirus a transformé notre manière de travailler : on a appris à plus collaborer à distance, depuis chez soi. Les constructeurs l’ont compris, en adaptant leurs produits dans le but de nous fournir des outils performants pour le télétravail. Notamment, le besoin en équipement pour la visioconférence a évolué. Et, sur ce point, le MacBook Air (Apple M2) enfonce son prédécesseur.

Équipement pour la visioconférence :

MacBook Air M1 MacBook Air M2 Caméra 720p 1080p Microphones 3 3 Haut-parleurs 2 4

Verdict : le MacBook Air (Apple M2), vainqueur par K.O..

Prix

Si le MacBook Air (Apple M2) se destine au grand public, Apple a choisi un tarif très élevé : il faut débourser au minimum 1 499 € pour l’acquérir. Le MacBook Air (Apple M1), lui, reste à 1 199 €, voire 1 099 € — soit un tarif beaucoup plus abordable (sans oublier les promotions). Dans tous les cas, on pourra gonfler les caractéristiques en ajoutant du stockage (jusqu’à 2 To) et de la mémoire (jusqu’à 24 Go sur le M2 et 16 sur le M1).

Verdict : 1 499 €, ça commence à être cher pour un produit grand public.

