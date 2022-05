C’est généralement dans la même banque que ses parents que l’on domicilie nos premiers revenus. Un héritage parfois empoisonné, tant certaines banques sont onéreuses. Heureusement, il est maintenant bien plus simple d’en changer.

Et si changer de banque était devenu presque aussi simple que changer de forfait mobile ? C’est encore trop méconnu, la loi oblige les banques à faciliter la vie des consommateurs depuis 2015 en proposant un service gratuit d’aide à la mobilité bancaire pour les comptes de dépôt. En moins d’un mois, la transition est effectuée et les établissements bancaires s’engagent à ce que vous ne ratiez aucun virement ou prélèvement.

L’objectif est évidemment de permettre aux consommateurs français de faire baisser leurs frais de tenue de compte de dépôt facilement. Des frais que Fortuneo, l’une des banques en ligne les moins chères, ne facture pas à ses clients.

Changer de banque est maintenant une formalité

Depuis maintenant cinq ans, les banques sont obligées de proposer un service d’aide à la mobilité bancaire. Un service qui vise à simplifier les démarches administratives, et faciliter la vie des consommateurs. Chez Fortuneo, ce service s’appelle neoChange.

Tout commence à la signature d’un mandat, qui autorise Fortuneo à effectuer des démarches à votre place, et donc vous faire gagner du temps. Ce mandat permet ensuite à Fortuneo :

D’identifier les prélèvements et virements récurrents qui se présentent sur votre ancien compte, pour les remettre en place sur votre nouveau compte (avec votre accord) ;

De communiquer votre nouveau RIB auprès des personnes et organismes avec qui vous réalisez fréquemment des opérations ;

Si vous le souhaitez, de clôturer votre compte de dépôt auprès de votre ancienne banque et de transférer l’argent restant.

Toutes ces démarches de transfert doivent s’effectuer en 22 jours ouvrés maximum, c’est la loi. Votre ancienne banque est même tenue de vous communiquer toute opération qui pourrait se tenir sur votre ancien compte, après sa fermeture. Si quelqu’un verse de l’argent sur celui-ci, il ne sera pas perdu.

En revanche, tous les produits ne sont pas éligibles au transfert bancaire. C’est le cas des livrets (Livret A, LDDS, etc.) qui doivent d’abord être clôturés, puis rouverts dans votre nouvelle banque.

Quelques conseils avant de changer de banque

Repérez et listez les opérations récurrentes sur vos relevés bancaires des derniers mois. S’il y a un loupé, vous le verrez rapidement.

Laissez un peu d’argent sur votre ancien compte. Si un prélèvement automatique a lieu juste avant la clôture, vous éviterez un découvert (et de potentiels agios).

Si vous utilisez des chèques, veillez à ce qu’ils soient tous encaissés avant la migration bancaire. Sinon, vous risquerez de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis du bénéficiaire.

Fortuneo : une banque en ligne pour réaliser des économies

Faire des économies est la motivation principale pour changer de banque. Alors que les banques traditionnelles n’hésitent pas à facturer des frais de tenue de compte, il n’y en tout simplement pas chez Fortuneo.

La banque en ligne dispose en effet de 3 cartes bancaires principales gratuites (sous conditions), dont une accessible sans condition de revenus. Et il ne s’agit pas pour autant de cartes au rabais. Elles permettent notamment de réaliser des paiements et des retraits en devises étrangères sans aucuns frais. Vos vacances vous coûteront moins cher.

Vous pouvez ouvrir et consulter vos livrets depuis l’application Fortuneo // Source : Fortuneo

Commande de chéquiers, virements instantanés ou carte bancaire virtuelle : la grande majorité des opérations courantes sont totalement gratuites chez Fortuneo, tant que vous les faites vous-mêmes depuis le site web ou l’application. Disponible sur iOS et Android, son interface est particulièrement lisible et l’application est riche en fonctionnalités. La grande majorité des opérations courantes sont réalisables directement depuis votre smartphone.

Enfin, Fortuneo offre une grande variété de produits d’épargnes et d’investissements. Du livret A à l’assurance-vie en passant par le PEA, la banque en ligne a de quoi alimenter vos projets, qu’ils soient à court ou long terme (l’investissement en bourse et en assurance-vie comporte un risque de perte en capital et doit être envisagé sur le long terme).

50€ offerts et des bons d’achat

Fortuneo a également des arguments supplémentaires pour vous convaincre de changer de banque principale, en plus de la prime de bienvenue de 80 euros (mentions légales à cette adresse). Jusqu’au 9 juin 2022, 50 euros sont offerts pour toute première utilisation du service d’aide à la mobilité bancaire de Fortuneo, neoChange.

En complément, Fortuneo vous offre également jusqu’à 100 euros de bons d’achat pour toute utilisation du service neoChange. Des bons que vous pourrez utiliser parmi 150 e-commerçants, comme Adidas, JBL ou Netatmo.

