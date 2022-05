Il n’y a pas que le livret A pour placer son argent à la banque. Des établissements comme Fortuneo proposent d’autres solutions, et elles peuvent être plus rémunératrices.

Si Fortuneo est considéré comme l’une des meilleures banques en ligne, ce n’est pas simplement grâce à ses tarifs bas ou ses cartes bancaires gratuites (sous conditions). C’est aussi parce que l’établissement bancaire dispose de produits bancaires diversifiés et accessibles, qui vont au-delà du simple compte courant.

Entre livret A, LDDS, assurance-vie ou PEA, il y a largement de quoi diversifier ses placements chez Fortuneo. Chacun de ces produits a ses avantages et ses inconvénients, et avec des objectifs bien différents. On fait le point.

Les livrets d’épargne, pour des économies toujours disponibles

Se constituer dès que possible une épargne de précaution fait partie des premières priorités quand on commence à travailler. Cette petite épargne sert d’abord à répondre aux urgences du quotidien : panne de voiture, ordinateur cassé, ballon d’eau chaude en rade, etc. L’argent doit alors être disponible immédiatement, et c’est justement ce que permettent les livrets d’épargne.

Au total, Fortuneo propose 4 livrets :

l’incontournable livret A et sa rémunération à 1 % ;

le LDDS, qui compte lui aussi sur une rémunération à 1 % ;

le livret + avec un taux de 0,5 % ;

et le livret + pour les moins de 18 ans, à 1 %.

Ces taux sont en vigueur au 01/04/2022 et sont susceptibles d’évoluer.

Vous pouvez ouvrir et consulter vos livrets depuis l’application Fortuneo // Source : Fortuneo

L’avantage de ces livrets est qu’ils sont sans risques. La rémunération est garantie, et vous ne risquez pas de perdre de l’argent si les marchés financiers baissent. L’argent disponible sur ces livrets est également disponible immédiatement. Un simple virement bancaire depuis l’application mobile vous permet d’en profiter dans la seconde.

Les procédures pour ouvrir ces livrets sont extrêmement simples et ne prennent que quelques clics depuis le site de Fortuneo. Vous n’avez même pas besoin de joindre un téléconseiller.

L’assurance-vie, pour chercher à faire fructifier son épargne

Votre épargne peut aussi prétendre à des taux plus rémunérateurs, notamment si vous avez des projets à plus long terme. Pour cela, Fortuneo propose un produit bien connu : l’assurance-vie. Il est disponible sous deux modes chez Fortuneo.

Il y a d’abord l’assurance-vie avec une gestion libre, conseillée aux personnes souhaitant piloter elles-mêmes leurs investissements. Avec la gestion libre, vous choisissez vous-même dans quoi investir parmi plus de 200 supports d’investissements très variés, présentant un risque de perte en capital : fonds en euros, fonds en unité de comptes, ETF, SCPI¹, etc.

Si ces termes ne vous disent rien, le contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie* propose aussi une gestion pilotée. Avec la gestion sous mandat, vous confiez votre épargne à des experts qui vont la placer en fonction de votre projet, de votre profil d’investisseur et de votre appétence aux risques.

En 2021, les performances des mandats² étaient mesurées entre 3,66 % (pour la formule modérée) et 8,7 % (pour la formule dynamique). Toutefois, il faut noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que tout investissement comporte des risques de perte en capital.

Les performances 2021 des différents profils d’assurance-vie pilotée par Fortuneo // Source : Fortuneo

L’assurance-vie dispose de nombreux avantages. Il n’y a pas de plafond maximum de versement, la fiscalité est avantageuse après 8 ans³, et l’argent qui la compose est relativement accessible. D’autant qu’il n’y a pas de frais d’adhésion ni de sortie⁴.

Compte-titre et PEA, pour investir directement en bourse

Les compte-titres et PEA sont les produits idéaux pour investir directement sur les marchés financiers. Ces produits sont surtout réservés aux connaisseurs, ceux qui ne craignent pas de voir la valeur de leur investissement baisser en cas de perturbation du marché.

Ici, c’est à vous de choisir sur quels supports vous désirez investir. Fortuneo offre même gratuitement l’accès à une plateforme de trading disponible sur PC, Mac et Linux : Live Trader.

Alors que le PEA ne permet que d’investir dans des actions européennes, le compte-titre donne lui accès aux actions du monde entier. C’est en revanche le PEA qui offre la fiscalité la plus avantageuse ³.

Fortuneo : toute la panoplie de produits pour gérer son argent

Déjà reconnu pour la qualité de ses services bancaires à petit prix, Fortuneo est aussi une banque de premier choix pour placer son argent. L’établissement propose une multitude de supports, qui conviennent aussi bien à de l’épargne de précaution que des investissements longs termes.

Surtout, Fortuneo permet à chacun de gérer son argent simplement depuis l’application mobile ou le site web. Vous n’aurez pas besoin de passer par un téléconseiller, un service parfois payant chez certains autres établissements.

Jusqu’au 30 juin 2022, 60 euros sont offerts pour toute première ouverture ou premier transfert d’un PEA, CTO (compte-titres) ou d’un PEA-PME sous conditions. Pour en profiter, un versement initial de 100 euros est demandé dans le cas d’une ouverture de compte. Pour un transfert de compte, 100 euros d’encours sont alors nécessaires.

(1) Les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les supports immobiliers, sont, quant à eux, soumis notamment à l’activité économique et aux variations des marchés immobiliers. Ils ne comportent aucune garantie, ni de capital ni de performance. Avant de sélectionner tout support d’investissement et afin de connaître de manière détaillée les risques auxquels ce support est exposé, nous vous recommandons de lire le(s) Document(s) d’Informations Clés de l’Investisseur (DICI), ou, le cas échéant, la note détaillée, ou, selon le support, son annexe complémentaire de présentation, l’ensemble de ces éléments étant consultable sur Fortuneo.fr et/ou sur le site de la Société de Gestion mentionnée.

(2) Performances des mandats en 2021, soit du 01.01 2021 au 31.12.2021, nettes des frais annuels de gestion du contrat et des frais liés à la gestion sous mandat, et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

(3) Fiscalité en vigueur au 01.01.2022, susceptible d’évolution.

(4) Hors frais spécifiques liés aux SCPI, SCI, OPCI et ETF. Pour les autres frais, consulter la notice du contrat Fortuneo Vie disponible sur www.fortuneo.fr.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo. Le document d’informations clés du contrat Fortuneo Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Ce document est disponible sur fortuneo.fr, auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane – 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO – TSA 41707 – 35917 RENNES CEDEX 9.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.