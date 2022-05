[Deal du jour] Normalement facturée 149 euros, la solide souris sans-fil G502 Lightspeed de chez Logitech pourrait bien faire le bonheur des joueurs avec son prix divisé par deux chez Amazon.

Les souris sans-fil dédiées au jeu vidéo n’ont jamais été données. Et ce n’est pas Logitech avec sa G502 Lightspeed qui prouvera le contraire. Cependant, la solide souris du constructeur suisse est aujourd’hui beaucoup plus abordable chez Amazon. Le revendeur la propose en effet à 74,99 euros au lieu de 149.

Logitech G502 Lightspeed // Logitech

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de cette souris ?

Dotée d’un capteur avancé et de technologies pensées pour ne pas perdre en performances en jeu malgré la connexion sans-fil, la Logitech G502 Lightspeed ne devrait pas vous laisser tomber. Personnalisable avec un système de poids et un éclairage variable, la souris de 114 grammes peut tenir un maximum de 60h en continue. Compatible Windows, macOS et Chrome OS, elle dispose de nombreux boutons configurables via un logiciel bien pensé et d’une molette débrayable très pratique. Son émetteur-récepteur USB peut se ranger à l’intérieur, et on regrettera simplement que son câble de recharge micro-USB soit propriétaire.

Powerplay, qu’est-ce que c’est ?

Si vous ne voulez pas rechargez votre souris en USB, il existe la solution Powerplay. Il s’agit d’un tapis de souris branché en USB qui recharge en permanence la Logitech G502 Lightspeed quand elle est posée dessus. L’ensemble tapis et souris est proposé à 189,27 euros chez Amazon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.