Orange profite du lancement de la Livebox 6 pour booster le débit maximal théorique de son offre la moins chère. Elle passe de 400 Mbit/s à 500 Mbit/s, sans augmentation tarifaire.

Depuis le 7 avril, Orange commercialise sa nouvelle offre Livebox Max à 55 euros par mois, avec la nouvelle Livebox 6. L’opérateur profite du lancement de cette nouvelle formule haut de gamme pour adapter ses autres offres, afin de les rendre un peu plus cohérentes.

Ces changements s’accompagnent d’une jolie surprise pour des millions d’abonnés. L’offre « Livebox Fibre », la moins chère chez Orange (hors Sosh), propose désormais un débit symétrique de 500 Mbit/s, contre 400 Mbit/s auparavant.

Que représente ce changement ?

Que représente cette augmentation au quotidien ? Théoriquement (on insiste sur le théoriquement), 500 Mbit/s veut dire que l’on peut télécharger un fichier à un débit maximal de 62,5 Mo/s, contre 50 Mo/s avec 400 Mbit/s. Toujours théoriquement, prenons l’exemple du film Don’t Look Up sur Netflix qui, en HD, pèse 1,66 Go.

En admettant, théoriquement, que vous profitiez du débit maximal (en étant connecté en filaire) et que les serveurs de Netflix sont en forme, vous pourrez télécharger le film sur votre smartphone en 26 secondes et 30 centièmes, contre 33 secondes avec votre précédente connexion. C’est un petit changement, mais agréable pour les très gros téléchargements (comme un jeu vidéo). Bien sûr, vous ne tournerez pas vraiment à 500 Mbit/s. Mais si vous passez de 380 Mbit/s à 460 Mbit/s, il y aura tout de même de l’amélioration (vous pouvez mesurer votre vitesse de connexion pour voir si vous êtes au-dessus des 400 Mbit/s si vous le souhaitez).

Comment expliquer qu’Orange débloque aussi facilement un débit ? Cette limitation n’est pas technique, mais commerciale. Techniquement, votre installation Fibre peut monter beaucoup plus haut. Mais, pour vous vendre ses offres les plus chères, Orange segmente ses formules.

Les quatre offres Fibre d’Orange

Avec ce changement, Orange segmente son offre Fibre en quatre niveaux :

La boîte Sosh : 300 Mbit/s descendant, 300 Mbit/s montant, avec la Livebox 5 et sans décodeur télé.

300 Mbit/s descendant, 300 Mbit/s montant, avec la Livebox 5 et sans décodeur télé. Livebox Fibre : 500 Mbit/s descendant, 500 Mbit/s montant, avec la Livebox 5 et un décodeur télé.

500 Mbit/s descendant, 500 Mbit/s montant, avec la Livebox 5 et un décodeur télé. Livebox Up Fibre : 2 Gbit/s descendant, 600 Mbit/s montant, avec la Livebox 5 et deux décodeurs télé.

2 Gbit/s descendant, 600 Mbit/s montant, avec la Livebox 5 et deux décodeurs télé. Livebox Max Fibre : 2 Gbit/s descendant, 800 Mbit/s montant, avec la Livebox 6 (!) et deux décodeurs télé.

Les offres Fibre d’Orange au 7 avril 2022. // Source : Orange

Si les offres d’Orange les moins chères proposent toujours beaucoup moins de débit que celles des concurrents (à tarif équivalent à l’offre Livebox, Bouygues propose 1 Gbit/s et Free 5 Gbit/s), Orange met en avant la qualité de son réseau. Les débits promis par ses concurrents sont rarement atteints, alors que les 500 Mbit/s de son offre Fibre devraient l’être dans la plupart des cas. Bref, si vous êtes déjà abonné à Orange, vous devriez accueillir cette nouvelle positivement. Nous vous conseillons de redémarrer votre Livebox pour être certain d’en profiter.

