La première barre de son de Devialet coûte 2 200 euros

Après les enceintes, Devialet s’attaque à la télé. Le constructeur français annonce le lancement de Dione, sa barre de son ultra haut de gamme.

S’il multiplie les partenariats depuis quelques années (Freebox Delta, Altice Amplify, Huawei SoundX/Sound Joy…), Devialet n’oublie pas son véritable cœur de métier : le son haut de gamme. Connu du grand public pour ses enceintes Phantom, au design très particulier, le constructeur français annonce ce 29 mars 2022 Dione, sa première barre de son à placer sous la télé. Au delà d’en faire un produit de luxe, il mise sur l’expérience qu’il a acquise avec les opérateurs pour venir concurrencer Sonos, Samsung ou LG sur ces secteurs de plus en plus populaires.

Une barre de son avec 17 haut-parleurs

À qui s’adresse Devialet avec sa barre de son Dione ? Première observation, seule la presse quotidienne généraliste a été informée de son lancement en amont. Doit-on en déduire qu’il s’agit plus d’un produit « luxe » qu’audio ? Pas forcément, mais cela traduit la stratégie élitiste de Devialet. Face à ses concurrents, le Français joue depuis longtemps la carte du prestige pour justifier ses prix, sans que l’on puisse vraiment le comparer. Il faut dire que l’enceinte Sonos la plus chère, la Arc, coûte moins de 1 000 euros.

Quid du produit en lui-même ? Commercialisée au tarif de 2 190 euros, la barre de son Dione est, sur le papier, extrêmement alléchante. Si l’on peut avoir un débat sur son design (il nous faudra la voir en vrai pour nous faire un avis), sa fiche technique est complète. 17 hauts-parleurs avec 8 subwoofers, son surround 5.1.2, émulation Dolby Atmos, AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect, processeur intégré pour spatialiser le son stéréo…. La barre de son se connecte à la télé par câble optique ou un port HDMI 2.1. Difficile donc de lui reprocher quoi que ce soit.

La Devialet Dione peut émuler un son spatial. // Source : Devialet

La barre de son Devialet Dione est déjà disponible chez les grands revendeurs, comme Boulanger ou Fnac. À 2 190 euros, on imagine qu’elle ne détrônera pas certains modèles vendus moins cher (on tourne autour des 250 et des 500 euros généralement). Mais le luxe français, même si la Dione est fabriquée en Chine, a un coût.

