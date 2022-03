Google aurait trouvé une solution pour augmenter le nombre de jeux sur Stadia

Google organise le 15 mars une conférence dédiée aux jeux vidéo. Il devrait y annoncer la possibilité d’émuler des jeux Windows sur Stadia, pour attirer plus de développeurs.

Y a-t-il encore de l’avenir pour Stadia ? Annoncé mort par certains, le service continue de nous convaincre, malgré ses nombreux défauts. Une seule chose est sûre, la vision de Google avec son service de cloud-gaming n’est plus la même. L’entreprise voulait autrefois révolutionner le monde du jeu vidéo grâce à des titres exclusifs et des idées originales (comme la possibilité de parler à un jeu grâce à Google Assistant), elle s’est aujourd’hui résignée et souhaite simplement vous permettre de jouer de partout.

Le 15 mars, Google organise une conférence « Games Developer Summit ». Comme l’ont remarqué nos confrères de The Verge, grâce à des utilisateurs de Reddit, une des sessions prévues par Google mentionne l’émulation de jeux Windows dans Stadia.

Windows, une bonne idée pour attirer les développeurs ?

Comme d’autres services (on pense à Shadow ou Amazon Luna), Google pourrait renoncer à l’obligation pour les développeurs d’adapter les jeux à sa plateforme. Aujourd’hui, adapter un jeu à Stadia prend du temps et n’est sans doute pas rentable pour les développeurs, sauf quand Google leur fait un chèque. Si l’émulation Windows devient possible dans Stadia, alors les développeurs pourront déployer leurs jeux sur la plateforme sans avoir à changer quoi que ce soit. Cela aiderait grandement Google à offrir un catalogue plus riche, tout en lui faisant perdre pas mal de contrôle sur son écosystème. Mais au point où en est Stadia, est-ce vraiment un problème ?

La session en question. // Source : Capture Numerama

Depuis son lancement, Stadia ne cesse de décevoir. Pas du tout similaire à ce que Google avait annoncé, le service multiplie les désillusions et semble complètement délaissé par son créateur. S’il en faudra sans doute plus pour que Stadia devienne populaire, l’arrivée de jeux indisponibles sur la plateforme pourrait lui donner un coup de boost.