Avec 50€ de réduction, l’Apple Watch SE 4G est un bon deal des soldes

[Le Deal du Jour] Vous rêvez d’avoir une Apple Watch, mais n’osez pas sauter le pas à cause du prix. Le modèle SE, conçu à un tarif plus abordable que la gamme classique, est en ce moment même en promotion chez Darty. Le modèle 40 mm compatible 4G est alors à 299 euros au lieu de 349 euros.

L’Apple Watch SE reprend les traits de la montre connectée la plus premium de la marque. En la proposant à un prix plus abordable, la firme de Cueprtino a évidemment fait quelques concessions, notamment sur des fonctionnalités comme l’Always-On Display. Toutefois, pour celles et ceux dont le budget est assez restreint, la SE est la solution idéale pour accompagner votre iPhone.

Lancée à 349 euros et disponible ce 21 janvier 2022 à 319 euros sur Darty, l’Apple Watch SE GPS + Cellular dans sa version 40 mm chute à 299 euros grâce au code promo « DARTY20 », à saisir avant de procéder au paiement de votre commande. On trouve également le modèle uniquement GPS à 269 euros au lieu de 299 euros.

Pour mieux comprendre l'offre

En quoi la version SE est-elle différente des autres wearables d’Apple ?

Après avoir introduit un iPhone abordable en 2016, voilà qu’Apple fait de même du côté de ses wearables. Moins chère, l’Apple Watch SE fait forcément l’impasse sur quelques fonctionnalités pour réduire la facture finale, comme l’Always-On Display qui n’est pas disponible sur son écran OLED Retina de 1,78 pouce, affichant une définition de 448 x 368 pixels. Ceci étant dit, ce dernier est tout de même de bonne facture.

Le look n’est en revanche pas différent des autres modèles plus premium. On retrouve bien évidemment ce format rectangulaire propre à Apple, ou encore la fameuse Digital Crown. C’est surtout en retournant le cadran de la montre que l’on remarque des différences, car ce modèle n’embarque pas les mêmes capteurs. Au revoir donc l’ECG pour l’électrocardiogramme et l’oxymètre pour connaître l’oxygénation du sang.

Qu’a-t-elle à offrir ?

L’Apple Watch SE est tout de même une montre connectée assez complète. Elle se concentre un peu moins sur la santé de son utilisateur, mais ne fait aucune concession pour le sport. Vous retrouverez toutes les fonctions des autres modèles, avec un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités, en passant du vélo à la natation (étanche jusqu’à 50 mètres) et jusqu’aux sports en altitude grâce à son altimètre. Elle est également compatible Apple Pay et tourne actuellement sous Watch OS 8.

La Watch SE est évidemment moins puissante que la récente solution premium d’Apple, car elle embarque le processeur S5 de la Watch Series 5, mais elle délivre une expérience fluide au quotidien. Privée des capteurs tels que l’oxymètre, l’ECG, ou même de la fonctionnalité Always-On, la Watch SE a le mérite d’avoir une meilleure autonomie. Elle offre une belle autonomie de 18 heures, selon Apple. En fonction de votre utilisation, elle est donc capable de tenir une journée entière, voire deux.

