Sosh : comptez moins de 10€ pour ce forfait de 20 Go sans engagement

[Le Deal du jour] En ce début d’année 2022 et plus particulièrement pendant cette période de soldes, tous les opérateurs de forfaits mobile y vont de leurs offres spéciales. Sosh ne compte pas être mis de côté et vient de donner accès à un nouveau forfait très intéressant de 20 Go pour seulement 9,99 euros mensuels.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’année est déjà bien entamée, tout autant que les soldes d’hiver, et même si Sosh ne participe pas directement à l’évènement, cela ne l’empêche pas de distiller de nouveaux forfaits sans engagement en série limitée. Il y en a notamment un de 20 Go pour 9,99 euros par mois, parfait pour commencer 2022 dans de bonnes dispositions.

Ce forfait de 20 Go sans engagement est valable jusqu’au 31 janvier 2022 et est listé à 9,99 euros par mois sans augmentation de prix dans le temps.

Les détails du forfait Sosh de 20 Go // Source : Sosh

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi Sosh plutôt qu’un autre opérateur ?

Sosh est l’opérateur Low-cost d’Orange, cela signifie que les clients de Sosh ont l’assurance de disposer du réseau de l’opérateur téléphonique numéro 1 en France, en termes de qualité réseau en 4G. D’après l’Arcep, l’opérateur couvre 99% de la population en réseau avec une moyenne nationale de 110 Mb/s en téléchargement et 18 Mb/s en envoi.



Certes, 20 Go peut être assez limitant dans certains types d’utilisation, mais c’est très suffisant pour la plupart des usages mobile au quotidien. On pense à la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming ponctuel de vidéo ou l’utilisation du GPS en cas de besoin pour de petits trajets. Au cas où, l’application Mysosh permet de rajouter jusqu’à 50 Go de recharge moyennant finance.

En quoi est-ce un forfait intéressant pour son prix ?

La plupart des autres forfaits chez des opérateurs tiers disposent de forfait à bas prix, mais seulement pendant une période donnée, le plus souvent sur 12 mois. Sosh a l’avantage de proposer des forfaits valables sans modification de prix sur la durée, c’est bien sûr le cas de ce forfait. C’est un avantage conséquent, d’autant plus qu’avec les données 4G, le forfait propose aussi des communications en illimité avec les appel, SMS et MMS pour la France, l’Europe et les DOM.

Ce forfait propose aussi une enveloppe de données de 10 Go pour ces dernières destinations. Cela peut être bien utile en cas de déplacement professionnel ou pour ses vacances, pour avoir accès au réseau à l’étranger sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.