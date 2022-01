Le laptop Asus VivoBook Pro 14 avec écran OLED coûte 170 € de moins

[Le Deal du Jour] Le constructeur Asus vous offre la possibilité d’avoir un laptop puissant doté d’un écran OLED sans pour autant dépasser les 1 000 euros. La preuve en est avec un de ses récents modèles, le Vivobook Pro 14 OLED, dont le prix est actuellement réduit à 829,99 € contre 999,99 € en temps normal.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’heure est à l’OLED et cela se confirme. Déjà largement démocratisée sur les smartphones, cette technologie commence petit à petit à se développer sur les ordinateurs portables. Et cela est dû à la firme taïwanaise Asus, qui a introduit sur ces laptops une dalle OLED. C’est par exemple le cas de sa gamme VivoBook Pro qui propose désormais une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis, avec même une configuration musclée. Et bonne nouvelle, aujourd’hui le modèle 14 pouces profite de 170 euros de remise immédiate.

En effet, l’Asus VivoBook Pro OLED de 14 pouces est encore plus abordable que d’habitude puisque son prix passe de 999,99 euros à 829,99 euros sur le site Cdiscount.

Asus VivoBook Pro 14 OLED

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui le différencie de la concurrence ?

La technologie OLED a le vent en poupe et vient s’installer sur nos PC portables pour un prix relativement abordable. C’est d’ailleurs la marque Asus qui s’en est assurée, en introduisant sur ses ordinateurs portables une dalle OLED pour moins de 1 000 euros. Ici, le modèle VivoBook Pro dispose d’un écran OLED, de 14 pouces, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Résultat, c’est un plaisir pour vos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

En plus d’offrir une belle qualité d’image, ce laptop propose un beau design. En effet, le VivoBook Pro 14 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un boîtier noir mat qui respire la qualité. Il ne pèse que 1,14 kg pour 13,9 mm d’épaisseur, ce qui en fait un appareil aisément transportable. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant, elle est même plutôt complète : avec deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Quels sont les autres atouts de ce modèle ?

Asus tient également à proposer une machine qui est très équilibrée et taillée pour répondre aux besoins du quotidien. On retrouve ainsi un processeur Intel Core i5-11300H quadcore cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), une puce graphique Intel Iris Xe Graphics, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration suffira amplement à assurer des tâches de bureautique, ou encore de la navigation web, mais il ne faudra pas non plus espérer de grandes performances en jeu. Cet ultraportable s’adresse avant tout à un public professionnel qui voudrait acquérir une machine de travail efficace et pratique. Par ailleurs, on pourra également compter sur la présence d’un SSD de 512 Go au format NVMe. De quoi réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de l’ordinateur.

Enfin, pour tenir la cadence, ce PC portable s’équipe d’une batterie de 63 Wh permettant de le faire tenir environ 9 heures en utilisation classique. Il faut dire que l’arrivée de l’OLED permet d’améliorer l’autonomie, car cette technologie est bien moins énergivore que le LCD classique. Notez que ce modèle ne propose malheureusement pas la charge rapide.

Besoin d’une alternative moins chère ?

En ce moment, vous pouvez également retrouver le ZenBook 13 OLED UX325JA-3 d’Asus en promotion à 749,99 euros au lieu de 849,99 euros sur le site Fnac.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.