4 idées reçues sur les laptops gamers qui ne sont plus vraies en 2022

Laids, imposants, indémontables et surtout incapables de rivaliser avec un PC fixe : voilà ce que l’on entend généralement à propos des PC portables gamers. Des arguments valables par le passé, mais qui tiennent plus du cliché lorsque l’on parle des laptops gamers actuels. En ce début d’année 2022, on débunke quatre idées reçues sur les pc portables gamers les plus récents.

Si le PC (et l’on parle bien évidemment d’une bonne vieille tour) demeure sans aucun doute la meilleure plateforme pour jouer actuellement, leurs homologues portables ne bénéficient pas du même engouement. Il faut dire que les principaux constructeurs de laptops gamers ont passé le début des années 2000 à se mettre des bâtons dans les roues, entre designs agressifs et criards et performances loin d’être au rendez-vous, surtout sur le long terme.

Cette réputation persiste encore à l’heure actuelle, alors même que les fabricants de portables gamers, comme Acer, ont opéré depuis quelques années une petite révolution dans la conception de leurs machines, sur le fond comme sur la forme.

À tel point que les laptops gamers actuels n’ont plus grand chose à voir avec leurs prédécesseurs. À travers l’exemple des gammes Predator Helios 300 et Nitro 5, nous allons tâcher de lever quatre idées reçues sur les portables gamers, qui ne sont plus (tout à fait) vraies en 2022.

Les laptops gamers ont un design agressif et criard

C’est en partie vrai, mais de moins en moins. Même aujourd’hui, les PC gamers adoptent un look bien moins sobre que leurs homologues dédiés à la bureautique. Néanmoins, les choses se sont beaucoup améliorées sur ce terrain durant les dernières années. Si les couleurs sombres et les LEDS sont souvent encore de mise, les lignes des châssis se sont grandement adoucies, gagnant en sobriété.

La plupart des constructeurs ont désormais abandonné les gigantesques logos ornés de LEDS RGB, les revêtements carbone, ainsi que les châssis biscornus et anguleux qui étaient monnaie courante il y a encore peu de temps. Les laptops gamers ont aussi grandement bénéficié du savoir-faire de Nvidia, par le biais de son concept Max-Q, qui a accouché de GPU plus performants, mieux optimisés et nécessitant un refroidissement moindre. Ces efforts ont, entre autres, permis aux constructeurs de PC portables d’affiner grandement la silhouette de leurs machines, ce qui a un impact non négligeable sur leur design final.

L’Acer Nitro 5 // Source : Acer

Cette nouvelle philosophie, Acer l’a pleinement embrassée sur ses modèles les plus récents comme le Predator Helios 300 ou le Nitro 5. Ces deux ordinateurs adoptent un look assez similaire : coque mêlant aluminium et plastique noir mat, discrètes touches de couleur (bleu pour l’un, rouge pour l’autre), LEDs limités au rétroéclairage du clavier et logo assez discret ( en particulier pour le Nitro 5), le tout avec un design simple, qui mise avant tout sur l’ergonomie et la finesse.

Si l’on reste encore loin de la sobriété d’un MacBook, les nouveaux portables gamers ont tout de même su évoluer dans la bonne direction et offrent désormais une apparence qui leur permet de se fondre dans leur environnement, et de ne pas jurer avec le reste lorsque l’on ne joue pas.

Les PC portables gamers vieillissent mal

C’est de moins en moins vrai. De plus en plus de constructeurs portent un soin particulier aux finitions de leurs laptops les plus récents. Les matériaux et les composants utilisés sont de meilleure qualité et vieillissent bien mieux dans le temps. De plus en plus de machines possèdent désormais un châssis qui mêle aluminium et plastique dur, ce qui leur confère une plus grande solidité et une meilleure résistance aux chocs du quotidien. Il est par exemple loin, le temps où le revêtement des charnières se faisait la malle au bout de quelques mois à peine.

De nombreuses améliorations ont aussi été apportées au fil du temps sur des points cruciaux comme l’écran ou le clavier. La qualité des écrans qui équipent des machines comme le Predator Helios 300 n’a rien à envier à leurs homologues fixes. Dalle IPS, taux de rafraîchissement élevé et latence basse, le tout avec un revêtement protecteur qui permet de réduire la fatigue oculaire. Même constat avec les claviers qui proposent désormais un meilleur confort, une résistance légère mais agréable à la frappe et surtout, une plus grande longévité. C’est par exemple le cas du Nitro 5, qui se paie même le luxe de posséder un éclairage RGB entièrement paramétrable, qui permet par exemple de mettre en évidence les touches ZQSD en jeu.

L’Acer Predator Helios 300 // Source : Acer

Dernier point, loin d’être négligeable, les laptops gardent leur efficacité plus longtemps. De nombreux constructeurs, comme Acer, ont entièrement repensé leurs design, en particulier au niveau du refroidissement de leurs machines, afin d’assurer un maintien des performances dans le temps. Une bonne manière d’éviter le syndrome du PC qui mouline pendant des heures en faisant un bruit de soufflerie.

Les laptops gamers sont figés dans le temps

C’est à la fois vrai et faux. Bien évidemment, il est impossible de changer entièrement la configuration d’un PC portable au fil des années pour le maintenir à jour. La miniaturisation des composants présents dans la carlingue d’un laptop fait qu’il est extrêmement difficile de remplacer un écran, un GPU ou un CPU, ces deux derniers éléments étant bien souvent soudés directement sur la carte mère.

Les laptops les plus récents, en revanche, disposent d’un certain niveau d’amélioration. De plus en plus de modèles permettent, très simplement et sans avoir besoin de connaissances extensives en électronique, de remplacer ou ajouter un SSD ou de la RAM à votre machine.

L’Acer Nitro 5 // Source : Acer

Le Nitro 5 de chez Acer possède même deux emplacements PCIe M.2 qui permet d’installer deux SSD de 1 To en Raid 0. Ce procédé permet de les considérer comme un seul et même disque de 2 To tout en augmentant les débits en lecture et en écriture, pour des performances accrues.

Un laptop gamer n’arrivera jamais à la cheville d’un « vrai » PC

Encore une fois, cette affirmation tend à ne plus être vraie. Les laptops gamers haut de gamme, surtout ceux équipés de cartes graphiques dernière génération, offrent des performances qui n’ont rien à envier à leurs homologues fixes. De plus en plus de machines permettent ainsi de jouer aux derniers titres du moment, y compris les plus exigeants, dans des conditions tout à fait correctes avec les options graphiques poussées à fond.

Ces dernières années, de nombreux constructeurs ont ainsi travaillé à optimiser l’architecture de leurs laptops de manière à réduire le fossé entre machine et nomades et PC fixes. De gros progrès ont ainsi été réalisés en matière de refroidissement des composants. En électronique, la chaleur est un problème majeur, puisqu’elle empêche les composants de fonctionner à plein régime. Éviter les surchauffe inutiles, c’est donc préserver les performances, surtout lorsque l’on est en jeu et que le PC doit puiser dans toutes ces ressources.

Performance des différentes génération de GPU Nvidia // Source : Nvidia

La présence de GPU GeForce RTX 30xx dans les portables gamers permet de bénéficier des dernières avancées technologiques en matière de graphismes. On pense évidemment au Ray Tracing qui permet de proposer en jeu des éclairages particulièrement réalistes, mais aussi à la technologie DLSS de Nvidia. Cette dernière s’avère idéale pour les PC portables, puisqu’elle permet d’optimiser les performances graphiques en améliorant le taux de rafraîchissement des images tout en conservant une qualité d’image maximale.

