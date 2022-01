Ce petit SSD portable propose 1 To pour moins de 100 euros

[Le Deal du Jour] Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de se contenter d’un SSD doté d’une faible capacité pour payer moins cher. La preuve avec le SSD SanDisk, qui est disponible sur Amazon à 99,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Ce n’est plus une surprise : en matière de stockage, mieux vaut miser sur un SSD. Plus robuste, plus résistant, plus rapides… Cette solution n’a que des avantages pour augmenter la capacité de stockage de votre machine. Et les nomades pourront davantage se diriger vers les SSD portables, comme le modèle proposé par SanDisk, qui embarque pas moins de 1 To sous le capot.

Autre bon point : son prix en baisse. D’abord proposé à 139,99 euros, le SSD portable SanDisk de 1 to est désormais disponible à 99,99 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les avantages de ce SSD portable SanDisk ?

En matière de résistance, SanDisk sait y faire. Son SSD portable externe se démarque par son boîtier en silicone et son revêtement antidérapant. Avec une telle conception, il pourra encaisser toutes sortes de petits accidents, et peut même résister à des chutes d’une hauteur maximale de deux mètres.

Il dispose par ailleurs d’une encoche en caoutchouc solide qui lui permet d’être attaché, par exemple, à la boucle de votre sac pour vous déplacer partout avec lui à portée de main. S’il est autant facilement transportable, c’est aussi grâce à ses dimensions de 9.7 x 4.7 x 1 cm et à son poids de 40 grammes. Petit, mais robuste.

Et côté performances ?

Ce SSD propose des vitesses d’écriture élevées pouvant grimper jusqu’à 520 Mo/s. Vous pourrez donc enregistrer des contenus lourds rapidement ou bien transférer des photos et vidéos en très bonne qualité. Avec 1 To de stockage, soit 1 000 Go, vous aurez suffisamment de place pour stocker un grand nombre de fichiers et logiciels sans problème.

Qu’en dire de plus ?

Ce SSD pourra être utilisé avec Windows et Mac. Il se branche à l’aide de son connecteur USB 3.1 Type-C et d’un câble USB Type-C vers Type-C. Un adaptateur USB-C vers USB-A sera aussi de la partie en cas de besoin.

