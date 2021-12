Acer Swift 3 : ce PC portable puissant et compact profite d’une réduction de 210 euros

L’Acer Swift 3 s’impose sans problème comme l’un des PC portables les plus équilibrés de cette fin d’année. Compact, performant et endurant, il ne manque pas d’atouts pour encaisser tous les usages du quotidien. Il est d’autant plus intéressant à prix réduit chez Cdiscount.

Pour briller sur le marché très chargé des PC compacts, l’Acer Swift 3 mise sur une recette aussi simple qu’efficace : mêler puissance et endurance avec un format compact et surtout un prix réduit. Car oui, l’Acer Swift 3 est actuellement en promotion chez Cdiscount.

Il profite d’une remise de 210 euros qui fait tomber son prix à 889,99 euros. L’opportunité parfaite en cette fin d’année pour les professionnels nomades qui désirent s’équiper pour moins de 1 000 euros.

Un bel ordinateur nomade

Ne vous fiez pas à son prix réduit, l’Acer Swift 3 ne sacrifie nullement le design pour réduire la facture. Son châssis est entièrement en aluminium, un matériau qui offre une esthétique plaisante à l’œil, tout en ayant l’avantage d’être solide et léger. Ainsi, l’Acer Swift 3 ne pèse que 1,2 kilo.

Vous ne vous fatiguez donc pas lors du transport. Ses fines arêtes jouent également en faveur des dimensions réduites. Cet ordinateur ne démérite pas son titre puisqu’il mesure seulement 1,59 cm d’épaisseur. Il est donc très simple de le glisser dans un sac à dos ou une sacoche.

L’Acer Swift 3 est particulièrement fin // Source : Boulanger

Pour ce qui est de l’écran, il embarque une dalle Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces au format 16:9. Une taille qui offre un excellent compromis entre mobilité et confort de visionnage. Concrètement, vous n’aurez pas à vous fatiguer la rétine pour voir le contenu affiché à l’écran. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales. Celui-ci est compatible avec Windows Hello ce qui vous évite d’entrer votre mot de passe pour déverrouiller votre session.

Un PC pensé pour durer

L’Acer Swift 3 a un atout de taille dans sa manche : sa certification Intel EVO. Elle impose aux constructeurs un cahier des charges à remplir pour que leurs ordinateurs restent performants dans le temps. Et l’Acer Swift 3 ne déroge pas à la règle. Il bénéficie de composants modernes, tels qu’un processeur Intel Core i7 de 11e génération. Il démarre très rapidement et jouit de Windows 11 au premier démarrage (adieu les longues mises à niveau).

Un ultrabook très léger. // Source : Boulanger

Le reste de la fiche technique est composée de 16 Go de RAM, d’une puce Intel Iris Xe Graphics et d’un SSD de 512 Go. Autant de caractéristiques qui permettent au Acer Swift 3 de faire fonctionner aussi bien les applications bureautiques gourmandes que de la simple navigation Web. Bien entendu, ce PC portable est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Pour obtenir la certification Intel Evo, il faut également proposer un certain type de connectique, à savoir au minimum un port Thunderbolt 4. C’est pourquoi le Acer Swift 3 embarque deux ports USB-C, dont un compatible Thunderbolt 4.

Une compatibilité grâce à laquelle il est possible de connecter un écran secondaire 4K, une carte graphique externe ou plus simplement transférer très rapidement des fichiers volumineux. On retrouve également une prise HDMI, deux ports USB-A et une prise casque. Enfin, l’Acer Swift 3 ne lésine pas sur l’autonomie puisqu’il est capable d’encaisser une journée complète à un usage normal.

Un prix en chute libre

À l’occasion des festivités hivernales, l’Acer Swift 3 ajoute une corde supplémentaire à son arc avec une facture qui fond comme neige au soleil. Cdiscount propose ainsi une belle remise de 210 euros sur le prix du Acer Swift 3 SF314-511 ce qui fait tomber son tarif sous les 1 000 euros. Cet ordinateur aussi performant que nomade est donc vendu 889,99 euros.